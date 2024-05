Wolkenbruch: Kein Fronleichnams-Speedway in Olching

Es hat nicht sollen sein: Die «German Open» auf der Speedwaybahn in Olching wurden am Donnerstag nach einem Gewitter noch vor der Fahrerpräsentation abgesagt. Die Fans bekamen den Eintritt zurückerstattet.

Einen Schauer, wie er am Fronleichnamstag in Olching niederging, kann eine Bahn in der Regel verkraften. Doch da es im Großraum München mehrere ergiebige Regenfälle in den letzten Tagen gab, war die Piste nicht mehr befahrbar zu bekommen und noch vor dem ersten Lauf musste die Veranstaltung abgesagt werden.

«Danke an alle Fahrer, Fans, Helfer und Sponsoren, die da waren, obwohl das Wetter nicht mitgespielt hat», meldete sich der MSC Olching nach der Absage in einem Statement zu Wort. «Wir möchten uns ausdrücklich bei den vielen Zuschauern bedanken, die für unsere Entscheidung großes Verständnis gezeigt und uns trotz der Absage viele positive Rückmeldungen entgegengebracht haben. Vielen Dank vor allen an diejenigen, die ihren bezahlten Eintritt dem MSC Olching gespendet haben!»

Wer ein Ticket für die Veranstaltung gelöst hatte, der konnte sich am Kassenhäuschen den Eintritt zurückerstatten lassen; es gab aber auch Fans, die auf eine Rückerstattung zum Teil oder gänzlich verzichteten. Wer seinen Eintritt noch nicht hat zurückerstatten lassen, dies aber noch tun möchte, hat am Freitag, 31. Mai, von 10 bis 12 Uhr die Gelegenheit, dies an der Stadionkasse nachzuholen.

Im Vorfeld des Rennens gab Martin Smolinski bekannt, dass ein ihm gewidmeter Song passend zu seinem Heimrennen auf CD und sämtlichen Online-Musikdiensten ab sofort verfügbar ist. Das Lied «Kreiselfahrer» von «Die Mechaniker» wurde anlässlich seines zweiten Weltmeistertitels auf der Langbahn geschrieben und eingespielt.