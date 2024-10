Pardubitz: «Goldenes Band» erneut nach Tschechien

Das «Goldene Band» bleibt in Tschechien: Nach Daniel Klima gewann in diesem Jahr Adam Bednar das Sechser-Speedway in Pardubitz. Norick Blödorn verpasste als bester Deutscher im Juniorenrennen knapp das Podium.

Zum zweiten Mal in Folge gewann ein Tscheche das Rennen um das «Goldene Band» in Pardubitz. Adam Bednar kam zunächst mit neun gewerteten Punkten aus der ersten Viertelfinalgruppe ins Halbfinale. Endstation war in dieser Gruppe bereits für Mario Häusl, der in zwei Läufen einen Punkt schrieb und einmal ausfiel.

Im zweiten Viertelfinale kam der Deutsche Patrick Hyjek mit sechs Punkten dem Weiterkommen recht nah, doch der Österreicher Sebastian Kössler und der Tscheche Jan Jenicek hatten einen Punkt mehr als Hyjek und kamen mit Mikkel Andersen ins Halbfinale.

Als einziger Deutscher schaffte Norick Blödorn den Sprung in die Halbfinalläufe und blieb in seiner Gruppe sogar ungeschlagen.



Im Halbfinale war für Kössler der Renntag beendet, während Blödorn sich aus seiner Gruppe mit Andersen und Bednar fürs Finale qualifizierte.

In diesem setzte sich Bednar mit einem fabelhaften Start von ganz außen in Front und baute seinen Vorsprung von Runde zu Runde aus. Blödorn kam von Blau mitten ins Verfolgerfeld und lieferte sich mit Andersen einen Zweikampf um den vierten Rang. Blödorn konnte dabei den talentierten Dänen in Schach halten, verpasste aber den Sprung aufs Siegerpodest, auf dem neben Bednar der Norweger Mathias Pollestad und der Brite Leon Flint standen.

Ergebnisse «Goldenes Band» Pardubitz/CZ:



Viertelfinale:

Gruppe 1: 1. Mathias Pollestad (N), 10 Punkte, 2. Adam Bednar (CZ), 9, 3. Michael West (AUS), 7. – Ausgeschieden: 4. Bruno Belan (CZ), 5, 5. Roman Kapustin (UA), 3, Mario Häusl (D), 1.



Gruppe 2: 1. Mikkel Andersen (DK), 10, 2. Jan Jenicek (CZ), 7, 3. Sebastian Kössler (A), 7. – Ausgeschieden: 4. Patrick Hyjek (D), 6, 5. Kacper Grzelak (PL), 5, 6. Jan Hlacina (CZ), 3.



Gruppe 3: 1. Norick Blödorn (D), 10, 2. Villads Nagel (DK), 7, 3. Anze Grmek (SLO), 7. – Ausgeschieden: 4. Oliver Buszkiewicz (PL), 6, 5. Jaroslav Vanicek (CZ), 3, 6. Filip Kasan (SLO), 2.



Gruppe 4: 1. Leon Flint (GB), 10, 2. Damirs Filimonovs (LV), 9, 3. Radoslaw Kowalski (PL), 7. – Ausgeschieden: 4. Matous Kamenik (CZ), 6, 5. David Hofman (CZ), 4, 6. Matteo Boncinelli (I), N.



Halbfinale:

Gruppe 1: 1. Leon Flint (GB), 8, 2. Mathias Pollestad (N), 8, 3. Radoslaw Kowalski (PL), 6. – Ausgeschieden: 4. Villads Nagel (DK), 5, 5. Jan Jenicek (CZ), 3, 6. Michael West (AUS), 0.



Gruppe 2: 1. Mikkel Andersen (DK), 9, 2. Norick Blödorn (D), 7, 3. Adam Bednar (CZ), 6. – Ausgeschieden: 4. Anze Grmek (SLO), 4, 5. Damirs Filimonovs (LV), 4, 6. Sebastian Kössler (A), 0.



Finale:

1. Adam Bednar (CZ), 2. Mathias Pollestad (N), 3. Leon Flint (GB), 4. Norick Blödorn (D), 5. Mikkel Andersen (DK), 6. Radoslaw Kowalski (PL), A.