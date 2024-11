Nach Unfall: Große Hilfsbereitschaft für Max Dilger

Speedwayfahrer Max Dilger ringt mit den Folgen seines schlimmen Sturzes im Oktober in Frankreich. Um den Badener bei seinem schwersten Kampf zu unterstützen, wurde eine Spendenaktion ins Leben gerufen.

Sebastian Schwahl, als Mechaniker viele Jahre an der Seite von Max Dilger unterwegs, hat auf der Plattform gofundme eine Spendenaktion gestartet, die den 35-Jährigen auf dem Weg der Rehabilitation finanziell unterstützen soll. «Seit zehn Jahren bin ich Mechaniker und ein enger Freund von Max, der seit seiner Kindheit leidenschaftlich im Speedway- und Bahnsport aktiv ist», eröffnet Schwahl den Spendenaufruf. «Im letzten Rennen der Saison, am 12. Oktober 2024, stürzte er leider schwer. Max zog sich dabei mehrere Knochenbrüche und eine ernsthafte Verletzung an der Brustwirbelsäule zu, die zu einer schweren Schädigung des Rückenmarks führte. Seitdem kämpft er im Krankenhaus um seine Genesung und steht vor einem langen Weg der Rehabilitation.»

«Aus diesem Grund bitte ich um eure Unterstützung. Jeder Betrag, ob klein oder groß, ermöglicht ihm die beste Versorgung und bringt ihn so einen Schritt näher an sein Ziel, wieder ein möglichst eigenständiges Leben zu führen. Gemeinsam können wir dafür sorgen, dass er sich wieder auf die Beine kämpft und die Dinge tun kann, die ihm so viel bedeuten», heißt es im Spendenaufruf weiter. Bereits kurz nach Eröffnung der Spendenkampagne kamen mehrere Tausend Euro zusammen und ein nicht unerheblicher Teil der Zielsumme von 30.000.

Wer sich an der Spendenaktion beteiligen möchte, kann dies unter untenstehendem Link tun, oder diesen Artikel oder die Spendenaktion selbst teilen.



ZUR SPENDE FÜR MAX DILGER