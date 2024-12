Celina Liebmann: TV-Doku schon 30.000 Mal geklickt

Eine 30-minütige Dokumentation über Celina Liebmann lief Ende November im NDR und gewährt einen Blick hinter die Kulissen im Rennalltag der schnellsten Frau auf der Speedwaybahn.

In der RTL-Sendung «Bauer sucht Frau» beeindruckte der ehemalige Speedwayfahrer André Mochner seine Hofdame Sophie mit Trainingsrunden auf der Bahn in Moorwinkelsdamm, so gab es zur besten Sendezeit einen kleinen Eindruck vom Sport. Einen etwas ausführlicheren Einblick bietet die Dokumentation «Drifting Woman» von Boris Poscharsky über Celina Liebmann.

Die 275. Folge der Sportclub Story widmet sich der Weltmeisterin und ihrem Rennalltag in der Saison 2024. Los geht’s mit ihrem letzten Rennen des Jahres in Olching, ehe die Dokumentation dann auch Liebmanns Zeit in der britischen Liga mit den Workington Comets beleuchtet und das TV-Team die 24-Jährige zur Frauen-Weltmeisterschaft nach Teterow und zur Deutschen Meisterschaft nach Pocking begleitete. Der Zuseher wird in Liebmanns Heimat Albaching mitgenommen und auch die Schattenseiten wie Stürze und ihre Folgen werden thematisiert.



Ausgestrahlt wurde die Reportage Ende November im NDR, ist seitdem in der Mediathek der ARD und auf YouTube zu sehen und wurde bereits über 30.000 Mal geklickt.