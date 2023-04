Landsberg-GP: Ein Leckerbissen für die deutschen Fans

Um mehr Zuschauer aus Deutschland anzulocken, ist der Veranstalter des Grand Prix im polnischen Landsberg (Gorzow) eine Partnerschaft mit der «German Speedway Masters GmbH» eingegangen.

Zehn Veranstaltungen umfasst der Kalender des Speedway-GP 2023, fünf davon sind in den deutschen Nachbarländern Polen (Warschau, Landsberg, Thorn), Dänemark (Vojens) und Tschechien (Prag).



Landsberg an der Warthe liegt 50 Kilometer östlich der Oder und ist damit von Deutschland aus gesehen der naheliegendste GP-Austragungsort in Polen. Um für den Event am 23./24. Juni mehr Besucher aus Deutschland zu bekommen, haben der polnische Spitzenclub und die German Speedway Masters GmbH haben eine Kooperation für die Bewerbung geschlossen.

© Pabijan Willkommen in Landsberg © Pabijan Dudek, Thomsen, Zmarzlik, Vaculik © Pabijan Bewley, Zmarzlik, Thomsen, Doyle © Pabijan Lindgren, Lambert, Fricke © Pabijan Thomsen, Zmarzlik, Dudek, Vaculik © Pabijan Przedpelski und Doyle © Pabijan Madsen, Woffinden, Fricke, Doyle © Pabijan Holder und Janowski © Pabijan Vaculik, Lindgren, Thomsen © Pabijan Lambert, Lindgren, Fricke, Holder © Pabijan Zmarzlik, Lindgren, Janowski, Woffinden © Pabijan Thomsen, Zmarzlik, Vaculik, Dudek © Pabijan Bewley und Doyle © Pabijan Dudek, Lambert, Przedpelski, Doyle © Pabijan jholder, Przedpelski, Janowski © Pabijan Vaculik, Doyle, Janowski, Wozniak © Pabijan Dudek, Bewley, Janowski, Fricke © Pabijan Thomsen gegen Vaculik © Pabijan Woffinden, Holder, Wozniak © Pabijan Anders Thomsen siegt in Landsberg © Pabijan Vaculik, Thomsen, Zmarzlik © Pabijan Sieger Anders Thomsen © Pabijan Sieger Anders Thomsen Zurück Weiter

«Wir freuen uns sehr, dass ein renommierter Club wie Stal uns sein Vertrauen schenkt, um den deutschen Speedwayfans diesen Grand Prix der Extraklasse näherzubringen. Was zeigt, dass unsere Anstrengungen zur Bewerbung unserer eigenen Rennserie auch außerhalb Deutschlands Anklang gefunden haben», so GSM-Geschäftsführer Jan Seidler.

Die GSM GmbH hat sich mit seinem umfangreichen Netzwerk in den vergangenen Jahren auf die Organisation und Promotion von Speedwayrennen spezialisiert und mit dem mehrfachen Polnischen Meister nun ein Schwergewicht des Bahnsports als Partner. «Wir arbeiten Hand in Hand und die Fans dürfen gespannt sein, wie sich Stal in Deutschland präsentieren wird», verriet Thomas Kottke aus der Geschäftsführung der GSM.

Fans des Sports dürfen sich auf hochklassige Rennen in einer der modernsten Speedway-Arenen freuen, dem 15.000 Zuschauer fassenden Edward Jancarz Stadion. Tickets für den Grand Prix sind in Deutschland über www.sgp-ticket.de sowie bei ausgesuchten Rennen erhältlich.

Kalender 2023:



Speedway-GP:

29. April – Gorican (HR)

13. Mai – Warschau (PL)

3. Juni – Prag (CZ)

10. Juni – Teterow (D)

24. Juni – Landsberg (PL)

15. Juli – Malilla (S)

12. August – Riga (LV)

2. September – Cardiff (GB)

16. September – Vojens (DK)

30. September – Thorn (PL)



World-Cup:

25. Juli – Semifinale 1 – Breslau (PL)

26. Juli – Semifinale 2 – Breslau (PL)

28. Juli – Race-Off – Breslau (PL)

29. Juli – Finale – Breslau (PL)



SGP2:

2. Juni – Prag (CZ)

23. Juni – Landsberg (PL)

15. September – Vojens (DK)



SON2 Finale:

11. August – Riga (LV)



SGP3 Finale:

14. Juli – Malilla (S)