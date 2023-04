Bahnsport-Prädikate 2023: Wo die Deutschen antreten

Die deutschen Startplätze für die Prädikatsrennen auf internationaler Ebene sind vergeben. Die meisten Einsätze wird der Deutsche Speedwaymeister Norick Blödorn erhalten, der in allen Speedwayprädikaten dabei ist.

In allen Speedwayprädikatswettbewerben, von der U19 bis zur GP-Qualifikation, wird der Deutsche Speedwaymeister Norick Blödorn mitmischen. Für die Grand-Prix-Qualifikation werden Lukas Fienhage, Erik Riss und Kai Huckenbeck ihr Glück in der Slowakei, Italien und Ungarn versuchen, während für die einzige Qualirunde in Deutschland Norick Blödorn und Kevin Wölbert fest ins Feld gesetzt wurden. Martin Smolinski, der im vergangenen Jahr nach einer Hüft-Operation einen Großteil der Saison verpasst hat, wurde mit Valentin Grobauer als Reserve für das Rennen in Abensberg aufgestellt.

In der Europameisterschaft werden Smolinski, Blödorn, Marius Hillebrand, Fienhage und Huckenbeck versuchen, sich sportlich zunächst für den EM-Challenge in Nagyhalasz zu qualifizieren.

Auf der Langbahn hat Michael Härtel einen Startplatz für den WM-Challenge erhalten und will sich darüber für die Weltmeisterschaft 2024 qualifizieren. Für den Challenge sind neben dem Bayer auch Max Dilger und Stephan Katt gesetzt, die auch in der WM fahren. Für I-Lizenz-Aufsteiger Daniel Spiller wurde eine Wildcard für das entscheidende Rennen um die WM-Plätze 2024 beantragt.

Das Europameisterschaftsfinale der Gespanne wird in diesem Jahr im hessischen Bad Hersfeld stattfinden, für das Markus Venus und Raphael San Millan gesetzt sind. Im einzigen Semifinale in den Niederlanden werden die Gespanne Meier, Brandhofer und Möller antreten.

Die deutschen Prädikatsteilnehmer im Überblick:



Speedway-GP:

Quali Zarnovica/SK: Lukas Fienhage

Quali Lonigo/I: Erik Riss

Quali Abensberg/D: Norick Blödorn, Kevin Wölbert, Martin Smolinski, Valentin Grobauer

Quali Debrecen/H: Kai Huckenbeck



Speedway-EM:

Quali Terenzano/I: Martin Smolinski

Quali Daugavpils/LV: Norick Blödorn, Marius Hillebrand

Quali Mureck/A: Lukas Fienhage, Kai Huckenbeck



Speedway-U21-WM:

Quali Pardubitz/CZ: Erik Bachhuber

Quali Krsko/SLO: Norick Blödorn

Quali Vojens/DK: Jonny Wynant, Marlon Hegener



Speedway-U19-EM:

Quali Elgane/N: Jonny Wynant, Patryk Hyjek

Quali Schwarnowitz/SLO: Norick Blödorn



Langbahn-WM:

Challenge La Reole/F: Max Dilger, Stephan Katt, Michael Härtel

* Wildcard für Daniel Spiller beantragt

Generalreserve: Jörg Tebbe, Fabian Wachs, Mario Niedermaier



Grasbahn-EM Solo:

Semifinale Bielefeld/D: Stephan Katt, Jörg Tebbe, Lukas Fienhage, R1: Marcel Dachs, R2 Daniel Rath

Semifinale Tayac/F: Fabian Wachs, Mario Niedermaier, Christian Hülshorst

Generalreserve: Marcel Dachs, Daniel Rath, Jens Benneker, David Pfeffer, Daniel Spiller



Grasbahn-EM Gespanne:

Semifinale 1 Loppersum/NL: Manuel Meier, Markus Brandhofer, Oliver Möller

Finale Bad Hersfeld/D: Markus Venus, Raphael San Millan

Generalreserve: Patrick Zwetsch, Andreas Horn