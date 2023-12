Bartosz Zmarzlik: Auf dem Weg zum Rekordweltmeister?

Den 23. Tag im SPEEDWEEK-Adventskalender widmen wir Speedway-Weltmeister Bartosz Zmarzlik, der schon so ziemlich alles gewonnen hat und sich anschickt, Rekorde zu brechen.

Betrachtet man die Bilanz von Bartosz Zmarzlik, ist schwer vorstellbar, dass der Pole erst 28 Jahre alt ist. Los ging seine Erfolgsgeschichte 2012, als er mit 17 Jahren im Grand Prix in Landsberg (Gorzow) ins Finale fuhr und dort sogar Tomasz Gollob hinter sich lassen konnte. Damals konnte niemand ahnen, dass sich Zmarzlik in den folgenden Jahren dazu aufmachen würde, dem polnischen Nationalhelden den Rang abzulaufen und zum erfolgreichsten Speedwayfahrer seines Landes aufzusteigen.

2014 gewann Zmarzlik, wiederum in Landsberg, als Wildcard seinen ersten Grand Prix und 2015 schaffte er auf sportlichem Weg die Qualifikation für die Weltmeisterschaftsserie. Gleich in seinem ersten Jahr als permanenter GP-Fahrer gewann er 2016 WM-Bronze und wurde mit Polen zudem Mannschaftsweltmeister.

Die Erfolgsgeschichte setzte sich fort, Zmarzlik sammelte Titel um Titel und wurde 2019 nach Szczakiel und Gollob als dritter Pole Champion. 2020 gelang ihm die erfolgreiche Titelverteidigung, 2022 und 2023 legte er die Titel Nummer 3 und 4 nach. Nur 2021 war der Russe Artem Laguta besser und gewann das atemraubende Duell gegen Zmarzlik um drei Punkte.

Zmarzlik hat einen neuen Speedway-Fahrstil etabliert, kein anderer fährt mit so viel Zug in die Kurven. Er drückt dem Sport seit Jahren seinen Stempel auf, das Ende dieser Erfolgsgeschichte ist nicht absehbar. Denn in jedem Lauf gilt: Bartosz Zmarzlik darf man nie abschreiben, er findet meistens einen Weg nach vorne und verblüfft regelmäßig mit spektakulären Manövern.

Zmarzlik ist jetzt viermal Speedway-Weltmeister und holte damit ebenso oft Gold wie Greg Hancock, Barry Briggs und Hans Nielsen. Nur Ove Fundin mit fünf sowie Ivan Mauger und Tony Rickardsson mit sechs Titeln sind erfolgreicher. Die Frage ist, wie lange noch.

Die Erfolge von Bartosz Zmarzlik:



23 Grand-Prix-Siege

Einzelweltmeister: 2019, 2020, 2022, 2023

Mannschaftsweltmeister: 2016, 2017, 2023

Team-Europameister: 2022, 2023

U21-Einzelweltmeister: 2015

U21-Mannschaftsweltmeister: 2012, 2014, 2015

Polnischer Meister: 2021, 2022, 2023