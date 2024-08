Daniel Bewley: Sieg in Cardiff etwas ganz Besonderes

Die Sommerpause im Speedway-GP ist beendet und mit dem britischen Grand Prix in Cardiff nimmt die WM wieder Fahrt auf. Der Fokus wird hier wieder besonders auf den britischen Fahrern liegen.

In der Sommerpause feierten Robert Lambert und Daniel Bewley mit Reservist Tom Brennan im britischen Nationalteam den Triumph beim Speedway der Nationen in Manchester. Wenn der GP in Cardiff am Samstag die Sommerpause beendet, werden aus den drei siegreichen Athleten wieder Einzelkämpfer und jeder fährt für sich um die WM-Punkte.

Während es für Brennan, der mit der Wildcard in Cardiff dabei sein wird, darum geht sich zu zeigen und vielleicht auch das ein oder andere Highlight zu setzen, geht es für Bewley und Lambert um wichtige WM-Punkte. Lambert, der noch immer auf seinen ersten GP-Sieg wartet, rangiert nur wenige Punkte hinter den Medaillenrängen und wird in der walisischen Hauptstadt nicht nur versuchen möglichst viele Punkte einzuheimsen, sondern auch endlich den ersten GP-Sieg seiner Karriere einzufahren.

Für Bewley, der neben Chris Harris als einziger Brite in Cardiff schon gewonnen hat, geht es vor allem darum, sich vom neunten Platz nach vorne zu arbeiten um zumindest in die Top 6 zu kommen. Damit wäre sein GP-Platz für 2025 gesichert. Bewley: «Ich habe das Gefühl, dass ich dieses Jahr noch einiges zu beweisen habe und noch vieles verbessern kann. Ich weiß, dass ich mehr kann, aber was bringt das, wenn man es nicht umsetzt. Zunächst würde ich natürlich gerne wieder in Cardiff gewinnen, denn hier zu gewinnen, ist etwas ganz Besonderes.»

Mit einem erfolgreichen Grand Prix könnte Bewley bis zu 20 WM-Punkte im Gesamtklassement deutlich an Boden gut machen und damit auch auf den Challenge verzichten. «Mein Plan war definitiv, den Challenge nicht zu brauchen, aber wir haben noch viele Rennen vor uns und es gibt noch viele Punkte zu holen», so der Brite abschließend.

Bis zu sechs zusätzliche WM-Punkte werde in Cardiff im Zuge des Qualifyings im Sprintrennen vergeben. Wie Bewley will natürlich auch Deutschlands einziger GP-Fahrer Kai Huckenbeck zumindest an die Leistung vom GP in Landsberg (Gorzow) anknüpfen und sein selbst gestecktes Ziel in die Top 6 zu fahren weiter verfolgen.

Das Qualifying, an dessen Ende dann im Sprintlauf um die Punkte gefahren wird, wird bereits am Freitag ab 15:55 Uhr im Live-Stream bei Discovery gezeigt. Die Übertragung des Speedway-GP von Großbritannien, die Norbert Ockenga live bei Discovery moderieren wird, startet dann um 17:30 Uhr ebenfalls live im Stream.

WM-Stand nach 6 von 11 Rennen:

1. Bartosz Zmarzlik (PL), 104 WM-Punkte

2. Jack Holder (AUS), 77

3. Mikkel Michelsen (DK), 75

4. Fredrik Lindgren (S), 72

5. Robert Lambert (GB), 72

6. Martin Vaculik (SK), 65

7. Dominik Kubera (PL), 65

8. Leon Madsen (DK), 51

9. Daniel Bewley (GB), 49

10. Szymon Wozniak (PL), 49

11. Jason Doyle (AUS), 47

12. Kai Huckenbeck (D), 41

13. Max Fricke (AUS), 33

14. Andzejs Lebedevs (LV), 32

15. Jan Kvech (CZ), 23

16. Tai Woffinden (GB), 23

17. Oskar Fajfer (PL), 6

18. Vaclav Milik (CZ), 4

19. Mateusz Cierniak (PL), 3

20. Norick Blödorn (D), 2

21. Matej Zagar (SLO), 2

22. Kim Nilsson (S), 1

23. Maciej Janowski (PL), 1