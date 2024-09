Güstrow: Ben Iken verpasst Qualifikation im Stechen

Abgesehen von einem deutschen Teilnehmer steht das Line-Up für das Finale der Speedway U19-EM, nachdem Güstrow das zweite Halbfinale der U19-EM ausrichtete. Ben Iken verpasste die sportliche Qualifikation knapp.

Nachdem im tschechischen Pilsen bereits die ersten acht Teilnehmer für das Finale der Speedway U19-Europameisterschaft ermittelt wurden, ging es in Güstrow um sieben weitere Plätze für das Finale am 3. Oktober in Herxheim. Ursprünglich sollte das Rennen in Finnland ausgetragen werden, doch die dortigen Versicherungsbestimmungen zwangen den Veranstalter in Varkaus, die Ausrichtung des Rennens an die FIM-Europe zurückzugeben. Dafür sprang der MC Güstrow kurzerhand in die Bresche und richtete das Halbfinale aus.

Nur einen Tag nach seinem Auftritt beim SGP2 in Riga zeigte sich Bastian Pedersen in Güstrow in starker Form und erzielte 14 Punkte aus seinen fünf Läufen. Lediglich dem Polen Oskar Paluch musste sich der Däne geschlagen geben. Da Paluch selbst im ersten Durchgang seinem Landsmann Kacper Halkiewicz unterlag, der als Fünfter auch sein Finalticket löste, musste ein Stechen über den Sieg entscheiden.

Pedersen konnte sich dabei für die Niederlage in den Punkteläufen revanchieren und sich den Sieg sichern. Adam Bubba Bednar, der Dritter in Güstrow wurde, war im ersten Durchgang in der ersten Kurve weggerutscht, konnte dann aber aus seinen verbleibenden vier Läufen genügend Punkte für das Weiterkommen sammeln.

Aus deutscher Sicht ruhten die Hoffnungen für den Finaleinzug auf Ben Iken und Hannah Grunwald, nachdem Patrick Hyjek in Pilsen dieses Ziel verpasst hatte. Grunwald konnte zwar in vier von fünf Läufen in die Punkteränge fahren, da sie aber jeweils nur einen Punkt schrieb, schied die schnelle Parchimerin auf Platz 13 aus.

Knapper war es hingegen bei Iken, der mit sieben Zählern noch ins Stechen um den achten Platz einzog und dort die Chance hatte das letzte sportliche Ticket für das Finale zu lösen. Aber der 19-Jährige vom MC Norden wurde hier hinter Jan Jenicek nur Zweiter und damit in der Schlussabrechnung Neunter.

Da sich aus beiden Halbfinals kein deutscher Fahrer für das Finale qualifizieren konnte, wurde dieses Stechen bedeutungslos, denn nur die Top-7 aus Güstrow sind für das Finale in Herxheim qualifiziert. Das Ausrichterland Deutschland hat aber einen fixen Startplatz im Finale zugesprochen bekommen.

Ergebnisse Speedway U19-EM, Halbfinale Güstrow:

1. Bastian Pedersen (DK), 14 Punkte

2. Oskar Paluch (PL), 14

3. Adam Bubba Bednar (CZ), 11

4. Sammy van Dyck (S), 11

5. Kacper Halkiewicz (PL), 11

6. Luke Harrison (GB), 9

7. William Drejer (DK), 8

Ausgeschieden:

8. Jan Jenicek (CZ), 7

9. Ben Iken (D), 7

10. Alfred Aberg (S), 7

11. Tino Bouin (F), 6

12. Rasmus Karlsson (S), 5

13. Hannah Grunwald (D), 4

14. Ben Trigger (GB), 3

15. Otto Raak (FIN), 2

16. Magnus Klipper (N), 1

17. Magnus Rau (D), 0



Stechen um Platz 1: 1. Bastian Pedersen, 2. Oskar Paluch

Stechen um Platz 8: 1. Jan Jenicek, 2. Ben Iken, 3. Alfred Aberg