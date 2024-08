Cloppenburg: Mads Hansen vor Lahti und Blödorn 24.08.2024 - 10:17 Von Rudi Hagen

© Sievers Mads Hansen gewann das Rennen in Cloppenburg

Der Däne Mads Hansen gewann das Speedwayrennen «Night of the Fights» in Cloppenburg vor Vorjahressieger Timo Lahti und Norick Blödorn. Lukas Fienhage und Martin Smolinski fuhren auf die Plätze 4 und 5.