Peter Craven: Verstorbener Weltmeister wäre heute 90

Am 21. Juni 2024 wäre Peter Craven 90 Jahre alt geworden. Doch der zweifache Speedway-Weltmeister ging bereits 1963 von uns, als er nach einem schweren Sturz mit nur 29 Jahren seinen Verletzungen erlag.

Im Speedwaysport kommt man jährlich mit dem Namen Peter Craven in Berührung, denn dem zweifachen Weltmeister zu Ehren richtet sein langjähriger britischer Ligaclub, die Belle Vue Aces aus Manchester, zum Saisonbeginn ein Rennen aus.

Craven, kam am 21. Juni 1934 als Zwilling zur Welt, verlor seinen Bruder jedoch bereits in Kindheitstagen. 1949 kam er durch seinen anderen Bruder Brian zum Speedwaysport, landete aber bei seinen ersten Versuchen in der Streckenbegrenzung. Peter ließ sich nicht entmutigen, entwickelte sich weiter und fuhr zu Beginn der 1950er-Jahre in der britischen Liga für Liverpool. 1952 folgte nach einem Gastspiel bei den Fleetwood Flyers der Wechsel zu den Belle Vue Aces, für die er bis zu seinem tragischen Unfall fuhr.

1954 qualifizierte sich Craven für sein erstes Weltfinale und schloss dieses mit drei Punkten auf dem 15. Rang noch vor dem legendären Ove Fundin ab. 1955 gelang dem damals 21-Jährigen der große Wurf: In Wembley fuhr Craven zu 13 Punkten und wurde in seinem zweiten Weltfinale zum ersten Mal Champion. In den Folgejahren kam er stets zu Top-Ten-Platzierungen, inklusive zweier Bronzemedaillen in den Weltfinals 1957 und 1960 und gewann zudem mehrere prestigeträchtige Rennen. In den frühen 1960er-Jahren konnte der Brite auch zwei Silber und zwei Bronzemedaillen gewinnen und 1962 vor über 60.000 Zuschauern in Wembley zum zweiten Mal die Weltmeisterschaft. Damit war er bis in die 2000er-Jahre der einzige Brite, der mehr als einen Titel gewonnen hat.

Im September 1963 startete der damals 29-Jährige bei einem Rennen in Edinburgh. Bei dem Versuch einem ausgefallenen Fahrer auszuweichen, knallte Craven in die Bande. Er verstarb im Kreise seiner Familie vier Tage nach dem Unfall am 24. September 1963 im Krankenhaus von Edinburgh. Craven hinterließ seine Frau Brenda sowie eine Tochter und einen Sohn, der wie sein Vater und Onkel Speedway fuhr. Heute wäre der Champion 90 alt.