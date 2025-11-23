Oscar Piastri: Frust und Kritik an Regelhütern

Oscar Piastri war nach dem Rennen in Las Vegas enttäuscht ­­­­– nicht nur wegen seiner Disqualifikation. Der WM-Zweite aus dem McLaren-Team übte auch Kritik an der Regelauslegung der Rennkommissare.

In Brasilien hatte Oscar Piastri eine schmerzliche Strafe hinnehmen müssen, weil er mit Kimi Antonelli zusammengekracht war, der seinerseits Charles Leclerc im Ferrari abschoss. Der Monegasse fiel aus, der Rookie aus dem Mercedes-Team und der McLaren-Titelkandidat konnten weiterfahren. Die Rennkommissare brummten Piastri eine Strafe auf, die für Diskussionen sorgte.

Sowohl Carlos Sainz als auch George Russell kritisierten die Strafe und verwiesen auf die Streckenverhältnisse in der betroffenen Kurve. Auch Piastri war sich sicher: Obwohl er mit blockierenden Rädern kämpfte, hatte er sein Auto noch ganz unter Kontrolle.



Umso mehr ärgerte er sich, als er in Las Vegas in der ersten Kurve von Liam Lawson touchiert wurde – und der Racing Bulls-Rookie ohne Strafe davonkam, weil die Regelhüter die Szene als normalen Rennzwischenfall abtaten. Als er nach dem Rennen darauf angesprochen wurde, winkte er ab: «Ich werde mir gar nicht erst die Mühe machen, das zu analysieren. Es ist, wie es ist.»



Und der Australier betonte: «Wir haben in der nächsten Woche ein Treffen mit den Rennkommissaren, um unser Feedback zu geben. Die Richtlinien wurden von den Fahrern aufgestellt, und ich denke, dass sie in den meisten Fällen auch hilfreich sind. Aber wir müssen eindeutig noch ein paar Verbesserungen vornehmen, denn ich glaube, dass einige Leute die Regeln ein wenig ausnutzen.»

Es habe seiner Meinung nach immer wieder Szenen gegeben, die man so im Racing nicht sehen wolle. «Ich bin mir also sicher, dass wir das nächste Woche besprechen werden und das wird unseren Sport nach vorne bringen.»

Für Piastri endete der GP aber noch aus anderem Grund frustrierend. Er wurde Stunden nach dem Fallen der Zielflagge disqualifiziert – genauso wie sein Teamkollege Lando Norris – weil die Bodenplatte an seinem GP-Renner zu abgeschliffen war und deshalb nicht mehr den technischen Vorgaben entsprach.

Dazu sagte der 24-Jährige: «Es ist natürlich enttäuschend, dass wir nach diesem Wochenende ohne Punkte abreisen, weil unsere Bodenplatte zu abgenutzt war. Angesichts des hart umkämpften Feldes versuchen wir immer, Leistungsgewinne zu erzielen, doch das ist uns diesmal nicht gelungen. Nun müssen wir wieder alles auf Null stellen, uns neu fokussieren und Gas geben, um die grösstmögliche Punkteausbeute in den letzten beiden WM-Runden zu erzielen.» Und er tröstete sich: «Auf beiden anstehenden Strecken waren wir zuvor schon stark unterwegs.»





Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21,08,429 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +23,546

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +30,488

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,678

05. Carlos Sainz (E), Williams, +34,924

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +45,257

07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +51,134

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +59,369

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:00,635

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:10,549

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,308 min

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:26,974

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:31,702

14. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1 Runde

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash

Disqualifiziert

Lando Norris (GB), McLaren

Oscar Piastri (AUS), McLaren





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 366

04. Russell 294

05. Leclerc 226

06. Hamilton 152

07. Antonelli 137

08. Albon 73

09. Hadjar 51

10. Hülkenberg 49

11. Sainz 48

12. Bearman 41

13. Alonso 40

14. Lawson 36

15. Ocon 32

16. Stroll 32

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte

02. Mercedes 431

03. Red Bull Racing 391

04. Ferrari 378

05. Williams 121

06. Racing Bulls 90

08. Haas 73

07. Aston Martin 72

09. Sauber 68

10. Alpine 22