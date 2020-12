KTM mit vier X-Bow GT2 in der GT2 European Series 19.12.2020 - 05:59 Von Oliver Müller

Sportwagen © KTM/Joel Kernasenko So soll der KTM X-Bow GT2 aussehen

True Racing bringt ein Großaufgebot an Rennwagen in die neue GT2 European Series. Zusammen mit Reiter Engineering werden mindestens vier KTM X-Bow GT2 eingesetzt. Auch KTM Vorstand Hubert Trunkenpolz sitzt am Steuer.