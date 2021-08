Spektakulärer Brabham BT62 holt den ersten Gesamtsieg 17.08.2021 - 09:54 Von Oliver Müller

© Brabham Automotive Der Brabham BT62 in Silverstone

Beim Rennen der britischen GT Cup Championship auf der so bekannten Strecke in Silverstone konnte der Brabham BT62 erstmals das gesamte Feld hinter sich lassen. Am Steuer des Fahrzeuges saßen Paul Bailey und Ross Wylie.