LMP3-Prototypen kommen zu den FIA Motorsport Games

Vom 26. bis 30. Oktober 2022 sollen rund um Marseille die FIA Motorsport Games ausgerichtet werden. Neben den bekannten GT3-Rennwagen werden in diesem Jahr auch die LMP3-Prototypen startberechtigt sein.

Die FIA Motorsport Games sind noch eine recht neue Erfindung. Ähnlich wie bei den den Olympischen Spielen vertreten die teilnehmenden Sportler ihr Land und treten auf der Rennstrecke in diversen Disziplinen gegeneinander an. Die erste Ausgabe gab es im Jahre 2019 in Rom und auf der Rennstrecke von Vallelunga. 2022 soll nun die Neuauflage kommen. Dann ist vom 26. bis 30. Oktober die französische Hafenstadt Marseille der Ausrichter. Als Rennstrecke dient der Circuit Paul Ricard in Le Castellet.

Das Programm soll aus insgesamt 17 Disziplinen bestehen. Drei davon kommen aus dem Sportwagenbereich. Schon in Rom/Vallelunga gab es ein GT3-Rennen im Sprint-Format. Piloten durften maximal den FIA-Status Silber haben. In Marseille kommt nun auch noch ein weiteres GT3-Event hinzu. Dieses ist ohne Beschränkungen in Bezug auf die FIA-Klassifizierung der Piloten. Das bedeutet, dass auch Vollprofis mitfahren können. Pro Auto ist auch nur ein Fahrer zugelassen. Das Rennen geht über 60 Minuten. Insbesondere dieser Lauf wird jede Menge Spektakel bieten und eine Art weltweiten GT3-König küren.

Doch damit nicht genug: Auch die international so aufstrebende LMP3-Klasse wird bei den 2022er FIA Motorsport Games mit von der Partie sein. Hierfür wird es ein rund 150 minütiges Langstreckenrennen geben, bei welchem sich drei Piloten einer Nation am Steuer abwechseln. Auch GT3-Fahrzeuge sind bei diesem Rennen zugelassen.