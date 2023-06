Maserati GT2 bei den 24h Spa offiziell präsentiert

Im Rahmen des 24h-Rennen in Spa-Francorchamps hat Maserati den neuen GT2-Rennwagen offiziell präsentiert. Renndebüt am Saisonende in der Fanatec GT2 European Series.

Beim 24-Stunden-Rennen in Spa – dem weltgrößten GT3-Rennen – hat Maserati heute seine neueste Rennwagenkreation, den Maserati GT2, der Weltöffentlichkeit vorgestellt.

Nach der Ankündigung des Shakedowns Anfang März, dem eine intensive Testreihe zur Abstimmung des Fahrzeugs folgte, enthüllte die Marke mit dem Dreizack offiziell sein neues Rennfahrzeug, welches entwickelt wurde, um die Marke Maserati zurück in die internationalen GT-Wettbewerbe zu bringen. Zuvor hatte sich Maserati dort mit dem erfolgreichen MC12 GT1 einen Namen gemacht, der die Rennstrecke von 2005 bis 2010 vollständig dominierte.

Der Maserati GT2 ist eine außergewöhnliche Synthese zwischen der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft von Maserati: Er knüpft an das lebendige Erbe des MC12 an; er bringt das beste Potenzial des Supersportwagens MC20 in der Rennversion zum Ausdruck, indem er den bereits in der Serienversoon 463 kW/621 PS starken Nettuno-V6-Motor auf die Spitze treibt und bereitet sich darauf vor, ein neues Kapitel in der Zukunft des Dreizacks einzuschlagen, der entschlossen ist, aufregende neue Kapitel in der Geschichte des Motorsports zu schreiben.

Maserati hat einen Rennwagen für Privatteams und Gentleman-Fahrer entwickelt und gebaut. Ein Meisterwerk der Leistung, das Geschichte, Innovation und Sportlichkeit in sich vereint, Eigenschaften, die schon immer die Rennwagen des Trident auszeichneten. Der Maserati GT2 wurde für die Teilnahme an Meisterschaften und Einzelveranstaltungen der GT2-Klasse konzipiert und wird in der finalen Saisonphase der Fanatec GT European Series 2023 sein Debüt auf der Rennstrecke geben und soll in der gesamten Saison 2024 eingesetzt werden.

Davide Grasso, CEO von Maserati, kommentiert den neuen GT2-Boliden: «Unsere DNA und unser Geist lagen schon immer im Rennsport. Unsere Geschichte begann auf der Rennstrecke und entwickelte sich auf der Straße. Die Entscheidung, in den Rennsport zurückzukehren, ist Teil eines umfassenden strategischen Rahmens, der in diesem Jahr mit dem Debüt in der Formel E begonnen hat und zu dem nun die Rückkehr in die Welt der GT-Wettbewerbe hinzugekommen ist. Mehr denn je wollen wir die Leidenschaft für den Rennsport wieder aufleben lassen, die uns schon immer charakterisiert und motiviert hat, große Meilensteine zu erreichen.»

Vor dem Rennstart der 24h Spa wird Andrea Bertolini eine Demorunde mit dem Fahrzeug um die legendären Ardennenachterbahn absolvieren.