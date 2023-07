Brutaler Sound – Ford Mustang GT3 erobert Fanherzen

Der Ford Mustang GT3 erobert bereits vor seinem ersten Rennstart die Fanherzen. Beim Festival of Speed in Goodwood begeisterte der neue GT3 mit seinem brachialen V8-Sound die zahlreichen Fans.

Beim legendären Festival of Speed im britischen Goodwood kamen die Fans zum ersten Mal in den Genuss, den Sound des neuen Ford Mustang GT3 Live zu hören, der ab 2024 in den weltweiten GT3-Rennserien vertreten sein wird. Zuvor wurde das Fahrzeug im Juni im Rahmen der 24h Le Mans offiziell präsentiert.

Mehr zum Fahrzeug könnt ihr hier erfahren.

Bei der Veranstaltung – welche am Freitag und Samstag vom schlechten Wetter heimgesucht wurde und deshalb sogar das Festival am Samstag abgesagt werden musste – begeisterte der Mustang GT3 bei seinen Demofahrten die Fans mit dem brutalen V8-Sound und einer spektakulären Show.

Im Video könnt ihr Eindrücke des Ford Mustang GT3 sammeln:

2024 plant Proton Competition den Einsatz von zwei Ford Mustang GT3 in der FIA WEC. Multimatic setzt zudem zwei Werkswagen in der GTD Pro-Klasse der IMSA WeatherTech SportsCar Championship ein. Schlussendlich sind auch Programme in weiteren GT3-Serien wie z.B. der Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS in Arbeit. Deutsche Fans hoffen zudem auf einem Einsatz in der DTM, dem ADAC GT Masters oder auf der Nürburgring Nordschleife.