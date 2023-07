Dries Vanthoor auf bestem Startplatz in Misano

BMW-Werksfahrer Dries Vanthoor hat sich den besten Startrang für den zweiten GT World Challenge Europe Sprint Cup in Misano gesichert. Valentino Rossis Fahrzeug startet von Rang drei.

Pole-Position für WRT in Misano. Dries Vanthoor erfuhr sich im M4 GT3 den besten Startplatz für den zweiten Lauf des GT World Challenge Europe Sprint Cup auf dem MotoGP-Kurs. Im Fahrzeug mit der Startnummer #32 umrundete er den Kurs an der Adriaküste in 1:30.976 Sekunden.

Damit hatte Vanthoor am Ende des Zeittrainings 0,080 Sekunden Vorsprung auf Patric Niederhauser im Audi R8 LMS GT3 von Sainteloc Racing.

Maxime Martin komplettiert im WRT BMW, den er sich mit Valentino Rossi teilt, die Top 3. Somit hat die MotoGP-Legende erneut gute Chancen auf ein Podestergebnis, nachdem er zuletzt in Brands Hatch sein erstes Podest einfuhr.

Ergebnis (Top 10):

1. Charles Weerts/Dries Vanthoor – WRT – BMW M4 GT3

2. Erwan Bastard/Patric Niederhauser – Sainteloc Racing – Audi R8 LMS GT3

3. Valentino Rossi/Maxime Martin – WRT – BMW M4 GT3

4. Giacomo Altoè/Konsta Lappalainen – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

5. Lucas Legeret/Christopher Haase – Comtoyou Racing – Audi R8 LMS GT3

6. Paul Evrard/Simon Gachet – Sainteloc Racing – Audi R8 LMS GT3

7. Albert Costa/Thierry Vermeulen – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

8. Ricardo Feller/Mattia Drudi – Tresor Orange1 – Audi R8 LMS GT3

9. Jean-Baptiste Simmenauer/Thomas Neubauer - WRT – BMW M4 GT3

10. Nicolai Kjaergaard/Benjamin Goethe – Garage 59 – McLaren 720S GT3

Das zweite Rennen wird am Sonntag um 14 Uhr aufgenommen.