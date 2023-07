AvD präsentiert Nürburgring Endurance Serie

Der AvD hat die ersten Details zur Nürburgring Endurance Serie präsentiert, welche im kommenden Jahr mindestens acht Langstreckenrennen umfassen soll. Die Serie soll die Nürburgring Langstrecken-Serie ersetzen.

Nachdem die NÜRBURGRING Holding GmbH als Eigentümerin der Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG der VLN Sport GmbH & Co. KG 2024 keine weiteren Termine zur Durchführung der Rennen der Nürburgring Langstrecken-Serie anbieten wird, hat nun die AvD die Nürburgring Endurance Serie präsentiert. Die Rennserie soll die NLS ersetzen. Bei Fans und Teilnehmern regt sich immer mehr Unmut und Aufstand in den sozialen Netzwerken.

«Die Nürburgring Nordschleife ist aufgrund der Länge, der Topografie sowie ihrem Anspruch an Piloten und Fahrzeuge einzigartig. Sie ist prädestiniert, auf ihr spannende Langstreckenrennen mit vielen unterschiedlichen Klassen durchzuführen», erklärt der Geschäftsführer des AvD, Lutz Leif Linden. «In den vergangenen Monaten haben wir intensiv an einem sportlichen, organisatorischen und technischen Reglemententwurf gearbeitet, in dem viele Verbesserungsvorschläge eingearbeitet wurden. Die ersten Gespräche mit dem Nürburgring, in denen die Saison-Planung ab dem Jahr 2024 vorgestellt wurde, sind positiv verlaufen.»

Als einer der wichtigsten Schritte des Gesamtprozesses soll eine Durchsprache dieser Vorschläge mit den Teams bzw. der Interessengemeinschaft Langstrecke Nürburgring (ILN) als Vertreter der Teams in naher Zukunft anberaumt werden.

«Es ist wichtig, die Tradition des Langstrecken-Motorsports auf der legendärsten Rennstrecke der Welt und die Anforderungen einer erfolgreichen, modernen Rennserie für die Zukunft zusammenzubringen», erläutert Linden.

Mit einer Veröffentlichung der wesentlichen Eckpunkte des Reglements sei in ca. zwei Monaten zu rechnen. Ziel der neuen Gesellschaft ist es unter anderem, allen bisher in der NLS gestarteten Fahrzeugen auch zukünftig eine Teilnahme an den Langstreckenrennen zu ermöglichen.

Die Sportabteilung des AvD plant fest mit mindestens acht Langstrecken-Rennen mit je einer Dauer von 4, 6 oder 12 Stunden auf der Kombination aus Grand-Prix-Strecke und Nordschleife bereits ab dem Jahr 2024.

Gespräche mit Sponsoren über ein Engagement in der Langstrecken-Serie und ein Ausbau der Marketing-Aktivitäten sind auf großes Interesse gestoßen. Gleiches gilt für die Gespräche mit Fahrzeugherstellern und Teams.

Nach wie vor steht das Angebot des AvD an die ausrichtenden Ortsclubs der Nürburgring Langstrecken-Serie, sich in die neue Gesellschaft einzubringen und ihre Rennen unter ihrem Namen durchzuführen. Da seit mehreren Wochen eine ganze Reihe Gespräche mit der VLN Sport GmbH geführt wurden und die Eckdaten bekannt sind, wird eine Entscheidung seitens der Clubs jetzt kurzfristig erwartet.

Um den Langstrecken-Motorsport auf dem Nürburgring gemeinsam und im Sinne der Aktiven, Teams und Fans in die Zukunft zu führen, lädt der AvD alle bisher in der NLS tätigen Clubs und Personen ein, auch zukünftig die Langstreckenrennen auf der Nürburgring Nordschleife zu begleiten und sich aktiv einzubringen.