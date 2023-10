Sechs Mercedes-AMG GT3 starten in Straßenschluchten

Mercedes schickt sechs Mercedes-AMG GT3 zum FIA GT World Cup in Macau. Neben dem DTM-Team Landgraf Motorsport, starten einige der besten GT-Piloten der Marke auf dem berüchtigten Stadtkurs.

Der berühmte Guia Circuit in Macau ist zwischen dem 16. und 19. November wieder Schauplatz des FIA GT World Cups. Das prestigeträchtige Event unter der Schirmherrschaft der Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) kehrt nach vier Jahren in den internationalen Motorsportkalender zurück. 2023 findet der legendäre Macau Grand Prix zum 70. Mal statt. Die Jubiläumsausgabe nimmt Mercedes-AMG Customer Racing als Titelverteidiger in Angriff. 2019 gewannen das Mercedes-AMG Team GruppeM Racing und Raffaele Marciello (SUI) den FIA GT World Cup in den Straßen von Macau. Seitdem wurden nur noch lokale Rennen in Macau ausgetragen, da der FIA GT World Cup aufgrund der lokalen Covid-19-Pandemie und den dazugehörigen Reiseeinschränkungen in Asien nicht stattfinden konnte.

Im Hauptrennen des lokalen Macau GT Cups siegte im vergangenen Jahr der dreifache Champion Maro Engel (GER) für das Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing. Seit der GT-Premiere im Jahr 2008 erwies sich der anspruchsvolle, 6,115 Kilometer lange Stadtkurs als erfolgreiches Pflaster für den siegreichen Mercedes-AMG GT3. Mit vier Macau-Triumphen in Folge (2019 – 2022) und sieben Siegen in den insgesamt 15 Austragungen des Macau GT Cups ist Mercedes-AMG alleiniger Rekordhalter. Von den bislang fünf Ausgaben des FIA GT World Cups zwischen 2015 und 2019 konnten drei siegreich gestaltet werden.

Um diese historische Erfolgsbilanz auszubauen, setzt Mercedes-AMG Customer Racing auf ein hochkarätiges Aufgebot mit vier Kundensportteams und sechs Mercedes-AMG GT3. Das Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing baut im Fahrzeug mit der #77 erneut auf den Macau-Routinier Maro Engel. Im Schwesterfahrzeug mit der Startnummer 91 sitzt Daniel Juncadella (ESP). Damit schickt das Team gleich zwei hochklassig besetzte Mercedes-AMG GT3 mit Siegchancen ins Rennen.

Nach dem zweiten Platz im Qualifikationsrennen und dem unglücklichen Ausfall im Hauptrennen 2022 möchte Raffaele Marciello beim Comeback des FIA GT World Cups seinen Titel verteidigen. Der Sieger von 2019 tritt mit dem Mercedes-AMG GT3 #48 des Mercedes-AMG Team Landgraf an. Climax Racing steuert erstmals zwei Mercedes-AMG GT3 zum Teilnehmerfeld der traditionsreichen Veranstaltung bei. Jules Gounon (AND) übernimmt das Steuer der #2, während sein Teamkollege im Schwesterfahrzeug an den Start geht. Den sechsten Mercedes-AMG GT3 im Feld stellt das Team TORO Racing, das ebenfalls auf Podiumserfolge beim Macau Grand Prix zurückblicken kann. Im Cockpit des Mercedes-AMG GT3 #70 nimmt Marchy Lee (HKG) Platz.

Am Donnerstag, den 16. November, starten die Teams mit den Mercedes-AMG GT3 in die ersten beiden freien Trainings, bevor am Freitag das 30-minütige Qualifying ansteht. Die Qualifikation ist in Macau von besonders großer Bedeutung, da die engen Straßen der Großstadt kaum Überholmanöver zulassen. Die Zeiten vom Freitag bestimmen die Startaufstellung für das zwölf Runden umfassende Qualifikationsrennen am Samstag. In diesem Lauf wiederum werden die Startplätze für das Hauptrennen ausgefahren. Das 16 Runden lange Hauptrennen am Sonntag ist erfahrungsgemäß von vielen Unterbrechungen geprägt. Somit ist ein fehlerfreies Fahren zwischen den Hochhäusern Macaus Voraussetzung für ein gutes Ergebnis.

Aufgebot FIA GT World Cup 2023:

Nr. Fahrzeug Team Fahrer

48 Mercedes-AMG GT3 Mercedes-AMG Team Landgraf Raffaele Marciello (SUI)

77 Mercedes-AMG GT3 Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing Maro Engel (GER)

91 Mercedes-AMG GT3 Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing Daniel Juncadella (ESP)

2 Mercedes-AMG GT3 Climax Racing Jules Gounon (AND)

TBA Mercedes-AMG GT3 Climax Racing TBA

70 Mercedes-AMG GT3 TORO Racing Marchy Lee (HKG)

vorbehaltlich kurzfristiger Änderungen.

Christoph Sagemüller, Leiter Mercedes-AMG Motorsport: «Der FIA GT World Cup in den Straßen von Macau ist eines der ikonischsten Rennen weltweit. Hier treffen sich global betrachtet die renommiertesten Hersteller, Teams und Fahrer des GT3-Sports. Von entsprechend großer Bedeutung ist ein gutes Abschneiden für Mercedes-AMG Motorsport. Unser hochklassiges Aufgebot stimmt mich sehr zuversichtlich, dass wir auch in diesem Jahr wieder eine wichtige Rolle im Kampf um den Sieg spielen werden. Der Macau Grand Prix findet in diesem Jahr bereits zum 70. Mal statt. Zu diesem Jubiläum möchte ich den Veranstaltern an dieser Stelle herzlich gratulieren.»

Stefan Wendl, Leiter Mercedes-AMG Customer Racing: «Macau gehört für mich zu den traditionsreichsten Motorsportveranstaltungen überhaupt. Auf dem ebenso schnellen wie anspruchsvollen Guia Circuit hat der Mercedes-AMG GT3 bislang immer gut funktioniert und weist eine beachtliche Bilanz auf. Den letzten FIA GT World Cup dort im Jahr 2019 haben wir gewonnen, seitdem sind wir in Macau ungeschlagen. Auch dieses Jahr haben wir wieder ein konkurrenzfähiges Line-up zusammengestellt, das sich aus Performance-Fahrern und Locals zusammensetzt, die ihre Rennperformance unter Beweis stellen können. Unser Ziel ist natürlich, die Siegesserie auszubauen. Ich erwarte ein großartiges Event und freue mich schon sehr darauf.»

Daniel Juncadella, Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing #91: «Nach sechs Jahren wieder zurück in Macau zu sein, ist etwas ganz Besonderes für mich. Mit der Formel 3 konnte ich 2011 in Macau gewinnen, was ein Wendepunkt in meiner Karriere war. Es ist eines der anspruchsvollsten Rennen des Jahres, das mit vielen Spitzenfahrern besetzt ist. Ich freue mich darauf, neben Maro mit dem Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing an den Start zu gehen.»

Maro Engel, Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing #77: «Macau ist immer ein ganz besonderes Highlight im Rennkalender. Ich habe dort viele tolle Erfolge feiern können und werde versuchen, den Sieg aus dem letzten Jahr zu wiederholen und den Titel erneut nach Affalterbach zu holen. Das Event wurde erstmals seit 2019 wieder zum FIA GT World Cup deklariert. Die Erwartung ist, dass das Rennen noch stärker besetzt sein wird und ein Spektakel für alle Motorsportfans darstellt.»

Raffaele Marciello, Mercedes-AMG Team Landgraf #48: «Ich bin glücklich, zurück in Macau zu sein. Es ist schön, dass es jetzt wieder als FIA GT World Cup ausgetragen wird. Wir werden also mit Sicherheit viele Autos auf der Strecke sehen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Mercedes-AMG Team Landgraf um den Sieg im Hauptrennen mitzufahren und hoffe natürlich auf die Titelverteidigung.»

Jules Gounon, Climax Racing #2: «Ich freue mich sehr auf den FIA GT World Cup. Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich in Macau fahre. Ich habe schon viel über diese besondere Strecke gehört und ich kann es kaum erwarten, endlich selbst dort zu starten. Für mich bedeutet das, so schnell wie möglich zu lernen und mich zusammen mit meinem Team Climax, die in Macau das erste Mal mit Mercedes-AMG starten, zu entwickeln. Ich erwarte ein intensives, aber auch spannendes Wochenende mit viel Arbeit für uns.»