Unfall: Adderly Fong muss FIA GT World Cup auslassen 18.11.2023 - 20:20 Von Jonas Plümer

© Macau GP Goodbye Kitty - der zerstörte Uno Racing Team Audi R8 LMS GT3 nach dem Einschlag von Adderly Fong im Qualifikationsrennen in Macau

Beim Hauptrennen des FIA GT World Cup in Macau wird Adderly Fong nicht an den Start gehen können. Der Hello Kitty Audi R8 LMS GT3 wurde beim Unfall im Qualifikationsrennen zu stark beschädigt.