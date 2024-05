Nachholrennen: Prototype Cup Germany mit 3 Rennen

Der Prototype Cup Germany wird drei Rennen auf dem DEKRA Lausitzring absolvieren. Im Rahmenprogramm wird einer der Rennläufe nachgeholt, die im April in Spa-Francorchamps abgesagt wurden.

Jede Menge Streckenzeit und der Auftritt auf der ganz großen Motorsport-Bühne: Dem Prototype Cup Germany steht vom 24. bis 26. Mai auf dem DEKRA Lausitzring ein ganz spezielles Rennwochenende bevor. Beim ersten von drei Gastspielen im Rahmenprogramm der DTM sind nicht nur hohes Zuschauerinteresse und spektakuläre Bilder garantiert, sondern auch eine Extraportion Racing. Denn die LMP3-Fahrzeuge des Prototype Cup Germany tragen auf der Rennstrecke in Brandenburg einen dritten Wertungslauf aus.

Das zusätzliche Rennen ist für den Freitagnachmittag (24. Mai) im Zeitplan terminiert. Wie üblich findet auch am Samstag und am Sonntag jeweils ein Rennen statt – allesamt gehen über die gewohnte Distanz von 55 Minuten plus einer weiteren Runde. Für jeden der drei Läufe gibt es eine fünfzehnminütige Qualifikation. Abgerundet wird das Rennwochenende von einem freien Training am Freitagmorgen von einer Stunde Dauer. Allein schon das bringt eine Gesamtfahrzeit von über viereinhalb Stunden.

Doch damit nicht genug: Für die Teams des Prototype Cup Germany lohnt sich die Reise in die Lausitz dieses Jahr besonders, da am Donnerstag (23. Mai) auf der attraktiven Rennstrecke zusätzlich noch ein offizieller Testtag angesetzt ist, der über drei Sessions verteilt nochmals vier Stunden an Fahrzeit bietet. Alles in allem stehen somit rund achteinhalb Stunden Streckenzeit zur Verfügung. Der Prototype Cup Germany ist auf dem Lausitzring zudem direkt in den Boxen untergebracht und nimmt somit beispielsweise auch am bekannten DTM Pit Walk teil.

Das zusätzliche Freitagsrennen auf dem Lausitzring dient als Ersatz für das Rennwochenende im belgischen Spa-Francorchamps, das aufgrund von Schneefall vorzeitig abgebrochen werden musste. Derzeit wird außerdem geprüft, auch den zweiten in Spa abgesagten Wertungslauf im Laufe der Saison nachzuholen.