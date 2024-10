BMW mit starkem Aufgebot bei FIA GT World Cup

BMW verdoppelt das Aufgebot zur diesjährigen Ausgabe des FIA GT World Cup in Macau. Gleich vier BMW M4 GT3 starten im Leitplankenkanal. Starkes Fahreraufgebot rund um Vorjahressieger Raffaele Marciello.

Der FIA GT World Cup in Macau ist ein Highlight zum Ende einer Rennsaison – und BMW M Motorsport wird diesem Highlight auf dem legendären Guia Circuit in diesem Jahr mit einem Aufgebot der Extraklasse gerecht. Vier BMW M4 GT3 werden in den Händen von vier BMW M Werksfahrern am 16./17. November durch die engen Straßen der asiatischen Metropole jagen. Mit dabei: Der zweimalige Macau-Sieger und Titelverteidiger Raffaele Marciello, der Macau-Sieger von 2018 Augusto Farfus sowie Sheldon van der Linde und Dries Vanthoor.

Marciello feiert in diesem Jahr seine Macau-Premiere in Diensten von BMW M Motorsport. 2023 gelang ihm auf dem Guia Circuit sein zweiter Doppelsieg in Qualification und Main Race nach 2019. Zugleich war es sein Abschiedswochenende von Mercedes. Farfus stand im vergangenen Jahr als Dritter im Main Race mit dem von ROWE Racing eingesetzten BMW M4 GT3 ebenfalls auf dem Podium. Der Brasilianer feierte 2018 mit dem BMW M6 GT3 seinen ganz großen Triumph, als er das Double in Qualification und Main Race holte. Auch 2017 stand er als Zweiter im Qualification Race bereits auf dem Podium.

Für van der Linde ist es nach seiner Premiere im Vorjahr der zweite Auftritt in Macau. Er wird erneut im BMW M4 GT3 mit einem außergewöhnlichen Manhua-Design von BMW M Motorsport Premium Technology Partner Shell an den Start gehen. 2023 belegte der Südafrikaner einen starken fünften Platz im Qualification Race und schied im Main Race auf Podiumskurs unglücklich aufgrund eines Reifenschadens aus. Vanthoor trat 2018 und 2019 in Macau an. 2019 glänzte er mit der zweitschnellsten Qualifikationszeit.

Dries Vanthoor wird einen der beiden BMW M4 GT3 des Teams WRT fahren. Zudem setzt die Mannschaft um Teamchef Vincent Vosse das Fahrzeug von Sheldon van der Linde ein. Augusto Farfus geht für das asiatische Team KRC an den Start, das mit dem BMW M4 GT3 in der Fanatec GT World Challenge Asia powered by AWS antritt und dort bereits Podiumsplätze in seiner Klasse feiern konnte. Den BMW M4 GT3 von Raffaele Marciello setzt das Team TORO Racing powered by MCG ein. Die chinesische Mannschaft tritt bereits zum fünften Mal in Macau an. 2020 feierte TORO Racing den Sieg und Platz drei, 2021 den zweiten Rang, und 2023 dominierte das Team mit einem Zweifachsieg die GT4-Kategorie. Seit 2019 geht TORO Racing mit BMW M Motorsport Fahrzeugen an den Start. Marciellos Fahrzeugcrew wird verstärkt durch Mitarbeiter der Motorsport Competence Group (MCG). Das von Hans-Peter Naundorf mitgegründete Team führt seit 2016 für BMW M Motorsport unter anderem die Renneinsätze von ROWE Racing durch.

Andreas Roos (Leiter BMW M Motorsport): «Mit diesem Aufgebot an hochklassigen Teams und Fahrern kann unser Ziel nur lauten, zum zweiten Mal nach 2018 für BMW M Motorsport den FIA GT World Cup in Macau zu gewinnen. Unsere Fahrer haben allesamt bereits bewiesen, dass sie auf dem einzigartigen Guia Circuit zu den Besten der Besten zählen. Allen voran natürlich die ehemaligen Champions Raffaele Marciello und Augusto Farfus. Auch das Team WRT hat dort bereits triumphiert, und die MCG durfte mit ROWE Racing Fahrzeugen ebenfalls schon mehrere Male auf dem Podium jubeln. Der BMW M4 GT3 war bei seiner Premiere 2023 von Anfang an schnell und scheint für die ganz speziellen Anforderungen, die der Stadtkurs stellt, bestens geeignet zu sein. Ich freue mich darauf, dieses Highlight zum Ende der Rennsport-Saison mit seinem außergewöhnlichen Ambiente ein weiteres Mal erleben zu dürfen.»

Augusto Farfus: «Es ist immer eine Ehre, in Macau fahren zu dürfen. Meine Siege 2018 und auch das Podium im vergangenen Jahr sind unvergessen. Vielen Dank an BMW M Motorsport für das erneute Vertrauen! Ich werde diesmal mit einem neuen Team antreten, was eine neue Herausforderung und Erfahrung sein wird. Mein Ziel ist, einen fehlerfreien Job zu machen und erneut das Podium anzugreifen. Insgesamt hat BMW M Motorsport ein sehr starkes Aufgebot am Start. Ich freue mich sehr, wieder dabei zu sein.»

Raffaele Marciello: «Ich habe die beiden letzten Auflagen des FIA GT World Cups gewonnen, aber diesmal ist die Ausgangslage für mich völlig neu, da ich zum ersten Mal im BMW M4 GT3 dort fahren werde. Ich hatte in der Vergangenheit mit BMW immer gute Fights, vor allem mit Augusto 2018 und auch 2017 schon. Nun freue ich mich sehr darauf, auf der anderen Seite zu stehen. Ich werde alles daransetzen, den Sieg nach München zu bringen.»

Sheldon van der Linde: «Ich kann es kaum erwarten, nach Macau zurückzukehren und den zweiten Anlauf auf das Podium zu nehmen, das ich bei meiner Premiere im vergangenen Jahr so knapp verpasst habe. Das ist mein Lieblingsevent des Jahres, auf das ich mich schon freue, seit ich Macau verlassen habe. Selbstvertrauen ist auf diesem epischen Straßenkurs der Schlüssel zum Erfolg. Daher wird es wichtig sein, meine Erfahrung und mein Wissen aus dem Vorjahr zusammenzubringen, damit ich voll durchstarten kann. Ich kann kaum erwarten, dass es losgeht!»

Dries Vanthoor: «Ich bin sehr froh, dass Macau in diesem Jahr wieder Teil meines Rennkalenders ist. Das Event, die Stadt und die Strecke sind großartig. Aus sportlicher Sicht habe ich mit dem FIA GT World Cup aus meinen früheren Starts aber noch eine Rechnung offen. Ich hoffe, es gelingt mir, diese mit BMW M Motorsport nun zu begleichen. Wir haben ein sehr starkes Aufgebot mit vier Top-Fahrzeugen. Das wird sich hoffentlich für uns auszahlen.»