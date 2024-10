Fünf Porsche 911 GT3 R starten bei FIA GT World Cup

Porsche startet mit einem Großaufgebot beim FIA GT World Cup in Macau. Gleich fünf 911 GT3 R starten in dem Leitplankenkanal. Illustreres Fahreraufgebot rund um Laurens Vanthoor und Thomas Preining.

Das in Shanghai ansässige Team Absolute Racing wird, wie im letzten Jahr, mit zwei Autos an den Start gehen. Der Porsche Motorsport Asia Pacific-Werksfahrer Alessio Picariello kehrt zurück. Das zweite Fahrzeug wird vom Porsche Penske Motorsport-Pilot Laurens Vanthoor gesteuert, der 2016 den FIA GT World Cup gewann. Das Team tritt bei der Veranstaltung in zwei auffälligen Lackierungen an. Picariello wird auf der Strecke in Schwarz und Orange hervorstechen, während sein belgischer Landsmann Vanthoor in einem roten Auto mit goldenen Drachen auf die Strecke geht.

Nachdem Origine Motorsport in den letzten Wochen den Fanatec GT World Challenge Asia-Titel für Teams und Fahrer sowie die Krone der 8 Stunden von Shanghai gewonnen hat, kehrt das Team nach Macau zurück, diesmal mit zwei Autos. Leo Ye holte im vergangenen Jahr mit dem Team den Sieg im Silver Cup auf den berühmten Straßen, während der 2023 DTM-Meister Thomas Preining, sich dem Team für seinen zweiten Versuch bei der Veranstaltung anschließt. Das Auto von Ye erhält einen gelben Farbtupfer zusätzlich zu dem weiß-grünen Farbschema, das er im vergangenen Jahr verwendete, während Preining das Steuer der lila-schwarzen Maschine übernehmen wird.

Der fünfte Porsche-Teilnehmer ist Schumacher CLRT und der frisch gekrönte GTD Pro IMSA-Champion Laurin Heinrich, die ihr Debüt in Macau geben. Im ersten Jahr des Wettbewerbs beeindruckte das Team viele mit starken Leistungen in mehreren Serien, darunter der Gewinn des Porsche Mobil 1 Supercup. Der deutsche Rennfahrer Heinrich hat in diesem Jahr bereits Rennerfahrung in Asien gesammelt, wo er an drei GT World Challenge Asia-Veranstaltungen teilnahm und drei Podiumsplätze belegte.