Rennwochenende von Luca Engstler nach Crash beendet

Das Rennwochenende von Luca Engstler in Macau ist nach dem heftigen Unfall im FIA GT World Cup Qualifying beendet. Lamborghini stark beschädigt nach Highspeedeinschlag. Der zweifache DTM-Sieger ist in Ordnung.

Das Rennwochenende in Macau ist für Luca Engstler vorbei, bevor die Rennen stattfanden. Nach seinem heftigen Unfall im Qualifying ist der Lamborghini Huracán GT3, den das LIQUI MOLY Team Engstler in Kooperation mit dem Grasser Racing Team einsetzt, so stark beschädigt, dass er vor Ort nicht repariert werden kann. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um den Boliden, mit dem Engstler in diesem Jahr zwei DTM-Rennen gewann.

Engstler verlor im Zeittraining wenige Minuten vor Ende die Kontrolle über den Huracán und schlug heftig mit hohem Tempo in der Mandarin-Kurve ein. Dabei wurde das Fahrzeug erheblich beschädigt.

Der Allgäuer wurde nach dem Unfall zu einer genaueren Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert. Von dort meldete sich Engstler allerdings über die sozialen Netzwerke, dass er in Ordnung ist.

Hier könnt ihr den Unfall ansehen: