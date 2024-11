Porsche und Picariello schlagen in Macau zurück

Die Bestzeit im zweiten Training des FIA GT World Cup in Macau geht an Alessio Picariello im Absolute Racing Porsche. Doppelführung für Porsche. Unfall vom 2022er DTM-Meister Sheldon van der Linde.

Auf abtrocknender Strecke fuhr Alessio Picariello die Bestzeit im zweiten Training des FIA GT World Cup in Macau. Der Belgier umrundete den Guia Circuit in Macau in 2:21.329 Minuten und beendete somit das Training auf der besten Position.

Sein Teamkollege Laurens Vanthoor folgt auf der zweiten Position. Die beiden Belgier in Porsche-Diensten trennten am Ende der Sitzung 0,304 Sekunden.

Daniel Serra komplettiert im Ferrari von Harmony Racing die Top 3-Positionen.

Nach rund sieben Minuten schlug Luca Engstler in seinem Lamborghini im Bereich Police ein und beschädigte den Huracán GT3 im Frontbereich.

Kurz darauf musste die Sitzung unterbrochen werden. Sheldon van der Linde schlug mit dem WRT BMW M4 GT3 in der ultraschnellen Mandarin ein. Um das Fahrzeug des belgischen Teams zu bergen, wurde die Sitzung mit der Roten Flagge unterbrochen.

Zwölf Minuten vor Ende der Sitzung schlug Adderly Fong im Bereich San Francisco Hill ein und beschädigte die Frontpartie seines Audis. Da er das Fahrzeug aus eigener Kraft in die Box bringen konnte, musste die Sitzung nicht unterbrochen werden.

Ergebnis FIA GT World Cup Training 2 (Top 10):

1. Alessio Picariello – Absolute Racing – Porsche 911 GT3 R

2. Laurens Vanthoor – Absolute Racing – Porsche 911 GT3 R

3. Daniel Serra – Harmony Racing – Ferrari 296 GT3

4. Raffaele Marciello - TORO RACING powered by MCG - BMW M4 GT3

5. Augusto Farfus – Team KRC – BMW M4 GT3

6. Laurin Heinrich – Schumacher CLRT – Porsche 911 GT3 R

7. Maro Engel – Mercedes-AMG Team GruppeM Racing – Mercedes-AMG GT3

8. Daniel Juncadella – Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing – Mercedes-AMG GT3

9. Thomas Preining - Origine Motorsport - Porsche 911 GT3 R

10. Edoardo Mortara – SJM VSR Theodore Racing – Lamborghini Huracán GT3