Vorjahressieger Raffaele Marciello auf Pole-Position

Marciello im TORO RACING powered by MCG BMW M4 GT3

Vorjahressieger Raffaele Marciello steht im BMW M4 GT3 von TORO RACING powered by MCG auf der Pole-Position für das Qualifikationsrennen des FIA GT World Cup in Macau. Luca Engstler nach heftigem Unfall in Ordnung.

Pole-Position für Raffaele Marciello im Qualifikationsrennen des FIA GT World Cup in Macau. Der Vorjahressieger umrundete den Kurs in 2:16.509 Minuten im BMW M4 GT3 von TORO RACING powered by MCG.

Rang zwei geht an seinen Markenkollegen Dries Vanthoor. Der WRT-Pilot hatte nur 0,053 Sekunden Rückstand auf Marciello.

Maro Engel komplettiert im Mercedes-AMG GT3 die Top 3-Positionen.

Großer Rückschlag für Laurin Heinrich in der ersten fliegenden Runde: Der Deutsche schlug mit dem Schumacher CLRT Porsche 911 GT3 R in der Lisboa-Kurve ein. Der ehemalige Carrera Cup Deutschland-Meister beschädigte dabei die Front vorne links. Heinrich schleppte das Fahrzeug zwar zurück in die Box, doch die Rennleitung unterbrach die Sitzung trotzdem. Doch nach einer starken Leistung der Mechaniker des französischen Teams war der Porsche 13 Minuten vor Ende des Qualifyings wieder auf der Strecke unterwegs!

Wenige Minuten nach dem Restart schlug Jules Gounon mit dem Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 heftig im Bereich von Kurve 15 ein. Das Fahrzeug wurde an der linkten Front stark beschädigt, Gounon schleppte das Fahrzeug zurück in die Box, so dass die Sitzung nicht unterbrochen werden musste.

Fünf Minuten vor Ende der Sitzung rutschte Ralf Aron im Bereich Police in den Reifenstapel, konnte die Fahrt aber fortsetzen.

Nur eine Minute später schlug Luca Engstler heftig in der Mandarin-Kurve ein. Der Liqui Moly Team Engstler Lamborghini Huracán GT3 wurde bei dem Highspeed-Einschlag komplett zerstört und mehrere Reifen aus dem Lamborghini gerissen. Die Rennleitung gab direkt bekannt, dass die Sitzung nicht mehr aufgenommen wird. Das Team meldete direkt nach dem Unfall, dass Engstler ok ist.

Ergebnis FIA GT World Cup Macau Qualifying (Top 10):

1. Raffaele Marciello – TORO RACING powered by MCG – BMW M4 GT3

2. Dries Vanthoor - WRT - BMW M4 GT3

3. Maro Engel – Mercedes-AMG Team GruppeM Racing – Mercedes-AMG GT3

4. Antonio Fuoco - AF Corse - Ferrari 296 GT3

5. Augusto Farfus – Team KRC – BMW M4 GT3

6. Sheldon van der Linde – WRT – BMW M4 GT3

7. Laurens Vanthoor – Absolute Racing – Porsche 911 GT3 R

8. Alessio Picariello – Absolute Racing – Porsche 911 GT3 R

9. Ricardo Feller - FAW Audi Sport Asia Racing Team - Audi R8 LMS GT3

10. Christopher Haase - Phantom Global Racing - Audi R8 LMS GT3