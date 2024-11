Bringt Steller Motorsport 2025 Corvette in die GTWC?

Feiert 2025 die Corvette Z06 GT3.R ihr Debüt in der GT World Challenge Europe? Das britische Team Steller Motorsport wechselt von Audi zur Corvette und liebäugelt mit einem Programm in der SRO-Serie.

Nach mehreren Jahren mit Audi wechselt das britische Team Steller Motorsport den Hersteller und setzt zukünftig auf die Corvette Z06 GT3.R! Der Rennstall, der in der Nähe von Silverstone beheimatet ist, wird vor dem Beginn des Testprogramms im Januar zwei Z06 GT3.R erhalten. Mit dem Audi R8 LMS GT3 nahm das Team an der British GT und dem Michelin Le Mans Cup teil.

Wo genau Steller Motorsport mit dem amerikanischen GT-Wagen 2025 an den Start gehen wird, ist noch unklar. Doch auch die GT World Challenge Europe steht, neben der ELMS, der British GT und dem Michelin Le Mans Cup, auf der Liste der möglichen Optionen.

«Wir haben uns die verfügbaren Optionen in GT3 lange und gründlich angesehen, bevor wir uns entschieden haben, der Corvette-Familie beizutreten», so Steller Motorsport-Teamchef Gary Blackham. «Die Z06 GT3.R ist ein atemberaubendes Auto, wunderschön konstruiert und von Anfang an als echter Langstreckenrennwagen konzipiert. Das Team und unsere Kunden, die das Auto bereits gesehen haben, sind wirklich begeistert von der Aussicht, mit einer der erfolgreichsten Marken im Sportwagenrennsport Rennen zu fahren.»

«Wir freuen uns darauf, ab 2025 mit Steller Motorsport zusammenzuarbeiten, während wir das globale Programm für die Corvette Z06 GT3.R erweitern», sagte Jess Dane, Corvette Z06 GT3.R-Programmmanagerin. «Das Team hat in verschiedenen GT4-Meisterschaften in Europa Erfolge erzielt, und wir freuen uns, dass Steller Motorsport die Corvette GT3 ausgewählt hat, um auf der GT-Leiter des Rennsports in ganz Europa aufzusteigen.»