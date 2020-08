Hohe Erwartungen: Neue Honda CBR600RR Ende August!

Regelmäßige Besucher von SPEEDWEEK.com wissen seit Monaten von der neuen CBR600RR. Jetzt hat Honda ein gut einminütiges Video veröffentlicht, die Supersport-Maschine wird am 21. August der Öffentlichkeit vorgestellt.

Gerüchte wollten von einer Präsentation der Honda CBR600RR am 9. August anlässlich der Japanischen Meisterschaft in Sugo wissen. Nun hat Honda die Vorstellung des neuen Supersportlers am 21. August bekanntgegeben. Im gut einminütigen Video ist zu erkennen, dass es sich beim Motor – keine Überraschung – weiterhin um einen Reihenvierzylinder handelt. Ebenso hält Honda am Schalldämpfer unter dem Sitzhöcker fest.

Die interessanteste Sequenz im Video ist jene, in der man kurz die TFT-Anzeige sieht. Der Rote Bereich beginnt bei 15.000/min, es gibt vier Anzeigen für aktivierte elektronische Fahrhilfen. P wie Power dürfte für Motorcharakteristik stehen, T wie Traction für Traktionskontrolle, EB wie Engine Brake für Motorbremskontrolle. Doch wofür steht W? Und was bedeutet der Schriftzug «Grip» im halb verdeckten Display? Wir werden es erfahren, vielleicht schon am 21. August.

Simon Buckmaster, einziger Teamchef in der Supersport-WM, der nach wie vor auf Honda vertraut, kann das neue Bike kaum erwarten. Es wird erstmals mit Ride-by-wire ausgestattet sein. «Wir müssen ja alle das gleiche elektronische Steuergerät von MecTronic mit einer Einheitssoftware verwenden, ich habe gute Leute», bekräftigte der 59-Jährige. «Ich bin zuversichtlich.

Werden wir mit dem neuen Motorrad nächstes Jahr zusätzliche Honda-Teams sehen? «Ich weiß es nicht», grübelte Buckmaster im Gespräch mit SPEEDWEEK.com im Fahrerlager von Portimao. «Wahrscheinlich nicht im ersten Jahr. Für mich macht das eh keinen Unterschied. Wenn es mehr Teams gibt, herrscht größerer Wettbewerb. Es ist an uns, besser als sie zu sein.»

Der Engländer hofft, dass seine jahrelange Treue und die vielen Erfolge in der mittleren Hubraumkategorie Honda motivieren, sein Team 2021 verstärkt zu unterstützen. «Wir reden darüber», meinte Buckmaster zurückhaltend. «Ich erwarte eine baldige Antwort, ich kenne sie aber wirklich nicht.»

Mit Hauptsponsor Dynavolt, einem bekannten Batteriehersteller aus China, hat Buckmaster einen Vertrag für 2020 und ist zuversichtlich, diesen verlängern zu können.

Ebenfalls kurz vor der Verlängerung steht der Vertrag mit Patrick Hobelsberger, der 2021 seine zweite volle Saison in der Supersport-WM fahren wird.

Buckmaster rechnet sich gute Chancen aus, dass mit der neuen CBR600RR auch wieder die besten Fahrer Interesse an Honda entwickeln. «Der erste Manager hat mich schon angerufen», grinste der Teamchef.

Sein Team PTR, das steht für Performance Technical Racing, ist nach Ten Kate die zweiterfolgreichste Honda-Truppe der Supersport-WM: 2009 und 2010 wurde Eugene Laverty Vizeweltmeister, 2012 Jules Cluzel. 2012 wurde zudem Sam Lowes WM-Dritter, 2017 Cluzel.

Bedauerlich für alle Honda-Fans in Europa: Weil die Maschine weder unsere Lärm- noch Abgasvorschriften erfüllt, wird sie nur in Asien und den USA für den öffentlichen Verkehr erhältlich sein. Im Rennsport kann sie freilich auch in Europa eingesetzt werden.