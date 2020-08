Philipp Öttl (10.): Der eine Zentimeter war zu viel

Dass Philipp Öttl den Trainings-Freitag der Supersport-WM in Portimao nur als Zehnter beendete, hatte verschiedene Ursachen. Die Rennpace auf seiner Puccetti-Kawasaki ist vielversprechend.

Mit den Rängen 3 und 4 in Jerez kam Philipp Öttl als WM-Fünfter zum dritten Event in Portimao, entsprechend hoch sind die Erwartungen seines Teams Puccetti Kawasaki und auch des Bayern selbst.



FP1 am Freitag in der Früh beendete Philipp mit 1,044 sec Rückstand als Achter, in der kombinierten Zeitenliste nach FP2 findet er sich mit +0,924 sec auf Platz 10.

«Im ersten freien Training haben wir zum Schluss einen neuen Reifen reingebaut, ich bin dann aber übers Grün gefahren und die Zeit wurde mir aberkannt», erzählte der 24-Jährige SPEEDWEEK.com. «In der letzten Kurve bin ich einen Zentimeter drübergefahren, deshalb war ich Achter statt Fünfter. Am Nachmittag hatten wir ein kleines technisches Problem. Was genau war, weiß ich noch nicht. Nichts Tragisches, auf einmal war das Bike aus. Ich habe es am Streckenrand abgestellt und mein Crew-Chief hat mich gleich abgeholt, das hat super schnell funktioniert. Das Problem in der Supersport-WM ist, dass du dein Motorrad nach einem Sturz oder Ausfall wieder von den technischen Kommissaren abnehmen lassen musst, wenn du in der gleichen Session noch mal rausfahren willst. Ich war zwar zehn Minuten vor Schluss in der Box, konnte aber dann nur noch eine Runde fahren, weil die so lange gebraucht haben, bis sie da waren und alles gepasst hat.»

Die Sekunde Rückstand auf WM-Leader Andrea Locatelli (Bardahl Evan Bros Yamaha) an der Spitze schaut laut Öttl schlimmer aus, als sie in Wirklichkeit ist. «Mit gebrauchten Reifen und Rennpace war es nicht schlecht», hielt der Deutsche fest. «Ich fuhr am Nachmittag auf Anhieb so schnell, wie ich am Morgen in meiner schnellsten Runde gewesen wäre.»

Ergebnisse Supersport-WM, FP2, Portimao/P:

1. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:45,598 min

2. Jules Cluzel (F), Yamaha, +0,068 sec

3. Isaac Vinales (E), Yamaha, +0,202

4. Lucas Mahias (F), Kawasaki, +0,464

5. Raffaele De Rosa (I), MV Agusta, +0,550

6. Corentin Perolari (F), Yamaha, +0,662

7. Manuel Gonzalez (E), Kawasaki, +0,801

8. Hannes Soomer (EST), Yamaha, +0,825

9. Steven Odendaal (ZA), Yamaha, +0,907

10. Philipp Öttl (D), Kawasaki, +0,924

...

20. Patrick Hobelsberger (D), Honda, +3,231

Ergebnisse Supersport-WM, FP1, Portimao/P:

1. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:45,847 min

2. Jules Cluzel (F), Yamaha, +0,159 sec

3. Corentin Perolari (F), Yamaha, +0,459

4. Lucas Mahias (F), Kawasaki, +0,499

5. Steven Odendaal (ZA), Yamaha, +0,813

6. Raffaele De Rosa (I), MV Agusta, +0,900

7. Isaac Vinales (E), Yamaha, +0,987

8. Philipp Öttl (D), Kawasaki, +1,044

…

22. Patrick Hobelsberger (D), Honda, +3,181