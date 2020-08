Supersport, Freitag: Öttl musste sein Bike abstellen

Im ersten freien Training der Supersport-WM in Portimao verlor Philipp Öttl eine Sekunde auf die Bestzeit, in FP2 wurde der Bayer von technischen Problemen gebremst. Andrea Locatelli (Yamaha) war der Schnellste.

Andrea Locatelli aus dem Weltmeisterteam Bardahl Evan Bros Yamaha ist auch im Autódromo Internacional do Algarve nahe Portimao das Maß der Dinge. In FP1 konnte dem Italiener nur Jules Cluzel (GMT94 Yamaha) folgen, bereits der Dritte verlor schon faste eine halbe Sekunde. Philipp Öttl auf Platz 8 büßte 1,044 sec auf Locatelli ein.

Es dauerte nur 8 Minuten in der zweiten 45-minütigen Session, dann verbesserte Locatelli seine Bestzeit vom Freitagmorgen (1:45,847 min). Kurz später übernahm Cluzel mit 1:45,666 min die Führung. Diese Bestmarke hielt bis drei Minuten vor Ende, dann fuhr sich in 1:45,598 min erneut Locatelli an die Spitze, wo er auch blieb. Cluzel wurde Zweiter vor Isaac Vinales aus dem Team Kallio Yamaha.



Für Öttl wurde das FP2 eine Viertelstunde vor Schluss wegen technischer Probleme an seiner Puccetti-Kawasaki unterbrochen. Der WM-Fünfte konnte vor Schluss nur noch eine fliegende Runde fahren, sich aber nicht mehr verbessern. Mit 0,924 sec Rückstand landete Philipp auf dem 10. Platz.

Patrick Hobelsberger aus dem Team Dynavolt Honda bekam gegenüber FP1 eine halbe Zehntelsekunde mehr Rückstand auf die Spitze aufgebrummt (+3,231) und wurde 20. Weil Teamkollege Hikari Okubo nach seinem Sturz in Jerez für die Rennen in Portugal Startverbot erhielt, hat Hobelsberger dieses Wochenende die adrette Maria Herrera als Teamkollegin. Die Spanierin bestritt bislang acht Supersport-WM-Läufe auf Yamaha, mit der ungewohnten Honda liegt sie nach den beiden freien Trainings am Freitag mit 3,386 sec Rückstand auf Platz 21.

Ergebnisse Supersport-WM, FP2, Portimao/P:

1. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:45,598 min

2. Jules Cluzel (F), Yamaha, +0,068 sec

3. Isaac Vinales (E), Yamaha, +0,202

4. Lucas Mahias (F), Kawasaki, +0,464

5. Raffaele De Rosa (I), MV Agusta, +0,550

6. Corentin Perolari (F), Yamaha, +0,662

7. Manuel Gonzalez (E), Kawasaki, +0,801

8. Hannes Soomer (EST), Yamaha, +0,825

9. Steven Odendaal (ZA), Yamaha, +0,907

10. Philipp Öttl (D), Kawasaki, +0,924

...

20. Patrick Hobelsberger (D), Honda, +3,231

Ergebnisse Supersport-WM, FP1, Portimao/P:

1. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:45,847 min

2. Jules Cluzel (F), Yamaha, +0,159 sec

3. Corentin Perolari (F), Yamaha, +0,459

4. Lucas Mahias (F), Kawasaki, +0,499

5. Steven Odendaal (ZA), Yamaha, +0,813

6. Raffaele De Rosa (I), MV Agusta, +0,900

7. Isaac Vinales (E), Yamaha, +0,987

8. Philipp Öttl (D), Kawasaki, +1,044

…

22. Patrick Hobelsberger (D), Honda, +3,181