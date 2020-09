Andy Verdoia (Yamaha): Plötzlich Supersport-Sieger!

Land unter in Barcelona: Verdoia blieb am längsten auf der Piste

«Als wir die Bestätigung erhalten haben, war es einfach ein unglaublich schönes Gefühl», sagte Yamaha-Pilot Andy Verdoia nach seinem ersten Sieg in der Supersport-WM am vergangenen Samstag in Barcelona.

Mit sechs Punkten auf dem Konto reiste Andy Verdoia vom Yamaha-Team MS Racing zur sechsen Veranstaltung in dieser Saison. Der Franzose bestreitet 2020 seine Rookie-Saison in der Supersport-WM und kam in den vorherigen neun Rennen nicht über den 13. Rang hinaus. In der letzten Saison beendete er die Supersport-300-Weltmeisterschaft auf dem vierten Gesamtrang als bester Yamaha-Pilot, als Meister der Yamaha-Blu Cru-Kategorie wechselte er in die mittlere Klasse der seriennahen Motorrad-Weltmeisterschaft.

Als der 17-Jährige aus Nizza am letzten Samstag nach dem regenbedingten Rennabbruch auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya zurück in die Box kam, wusste er nicht auf welchem Rang er gelandet war, doch ein Podestplatz kam für ihn nicht in Frage, lag er doch zu keinem Zeitpunkt in diesem Rennen an der Spitze des Feldes. Erst als die Gegner die Box ansteuerten und Verdoia geduldig auf dem Bike blieb, erreichte er das unglaubliche. Die Rennleitung wertete ihn als Sieger des Rennens, sein Team feierte ihn gebührend.

«Ich glaube es einfach nicht», wirkte Verdoia nach dem Rennen beinahe sprachlos. «Am Anfang war es recht sonnig, doch als es noch acht Runden zu fahren waren, bemerkte ich die ersten Regentropfen. Ich folgte einfach der Gruppe vor mir, aber das Wetter wurde noch schlimmer und ich entschied mich draußen zu bleiben, weil ich mir sicher war, dass die Rennleitung das Rennen abbrechen würde. Zwei Runden später, war die rote Flagge immer noch nicht zu sehen, also dachte ich mir, dass man zwei Drittel der Renndistanz erreichen will.»

«Am Ende zahlte es sich aus, dass ich auf der Strecke geblieben bin und ich dachte, dass ich in den Top-10 gelandet bin und ein paar Punkte gesammelt habe», berichtete der Debüt-Sieger und erklärte anschließend: «Das Team teilte mir mit, dass ich das Rennen gewonnen habe. Als wir die Bestätigung erhalten haben, war es einfach ein unglaublich schönes Gefühl und ich kann es nicht mit Wörtern beschreiben. Danke an mein Team, an Yamaha und für alles, ich bin überglücklich.»

Übrigens: Im zweiten Supersport-WM-Lauf am Sonntag in Barcelona erreichte Verdoia den 14. Rang, er verlor 27 Sekunden auf den Sieger und Weltmeister Andrea Locatelli. In der Gesamtwertung belegt er nach 11 von 15 Rennen Platz 14.

Ergebnis Supersport-WM, Barcelona, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Andrea Locatelli Yamaha 30:11,013 min 2. Lucas Mahias Kawasaki + 2,159 sec 3. Philipp Öttl Kawasaki + 4,252 4. Raffaele De Rosa MV Agusta + 5,086 5. Steven Odendaal Yamaha + 7,847 6. Isaac Vinales Yamaha + 8,195 7. Manuel Gonzalez Kawasaki + 9,845 8. Corentin Perolari Yamaha + 10,208 9. Danny Webb Yamaha + 12,732 10. Hannes Soomer Yamaha + 14,231 11. Peter Sebestyen Yamaha + 15,245 12. Axel Bassani Yamaha + 18,917 13. Kevin Manfredi Yamaha + 18,989 14. Andy Verdoia Yamaha + 27,009 15. Loris Cresson Yamaha + 32,532 16. Glenn van Straalen Yamaha + 32,576 17. Miquel Pons Honda + 32,603 18. Alejandro Ruiz Yamaha + 32,810 19. Luigi Montella Yamaha + 42,222 20. Guillem Erill Kawasaki + 55,646 Out Federico Fuligni MV Agusta

Out Oscar Gutierrez Yamaha Out Kyle Smith Yamaha Out Galang Hendra Pratama Yamaha Out Patrick Hobelsberger Honda Out Can Öncü Kawasaki