Andrea Locatelli: Sein unglaublicher Weg zum WM-Titel

Mit seinem zehnten Saisonsieg krönte sich Andrea Locatelli beim Meeting in Barcelona zum Supersport-Weltmeister. Nie zuvor dominierte ein Fahrer die Konkurrenz so wie der Yamaha-Pilot.

Andrea Locatelli ist ein Phänomen. Als eher durchschnittlicher Rennfahrer wechselte der Italiener von der Moto2- in die Supersport-WM, um dort die gesamte Konkurrenz wie Amateure aussehen zu lassen.



Rückblick: Als Italienischer Moto3-Champion 2013 stieg er in die Moto3-WM 2014 auf, konnte sich dort aber nicht nachhaltig in Szene setzen. In 49 Rennen fuhr er zwei zweite Plätze ein, als WM-Neunter 2016 erreichte er seine beste Gesamtplatzierung. Es folgte der Aufstieg in die Moto2-Klasse, in der Locatelli in 55 Rennen maximal Platz 6 erreichte und 2018 WM-15. wurde.

In der seriennahen Supersport-Weltmeisterschaft stellte der Yamaha-Pilot unglaubliche Rekorde auf: Bei den Meetings auf Phillip Island, Jerez und dem Doppel-Event in Aragón gewann er jede Superpole, jedes Rennen und fuhr jede schnellste Rennrunde.



Mit neun Siegen und 225 WM-Punkten kam Locatelli nach Barcelona und hatte bereits im ersten Rennen die Gelegenheit, sich den WM-Titel zu sichern – das Regenchaos machte ihm einen Strich durch die Rechnung und beendete gleichzeitig seine Siegesserie.

Weil sein erster Verfolger Jules Cluzel (GMT94 Yamaha) in Katalonien verletzungsbedingt fehlt, war Lucas Mahias der einzige Konkurrent, der den vorzeitigen WM-Titel von Locatelli hätte verhindern können. Am Samstag gelang das dem Kawasaki-Pilot mit Platz 2, doch im zweiten Lauf brauchte Locatelli nur einen WM-Punkt mehr einfahren, was er mit dem zehnten Saisonsieg souverän erledigte.



Nach Barcelona liegt der Italiener mit 263 Punkten uneinholbar vor Mahias (159) und Cluzel (146).