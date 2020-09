SSP-Weltmeister Locatelli: «Nicht daran geglaubt»

Er kam, sah und siegte wie nie ein Pilot vor ihm: Mit seinem zehnten Saisonsieg machte Andrea Locatelli beim Supersport-Meeting in Barcelona den Titelgewinn perfekt. Das sagt der Yamaha-Pilot.

Beim Meeting in Barcelona erlöste Andrea Locatelli die italienischen Fans und gewann als erster Italiener die seit 1999 existierende heutige Supersport-WM – zuvor hieß die 600er-Serie ‹Supersport World Series›. Der Italiener Fabrizio Pirovano war 1998 ihr letzter Champion.



Wie der 23-Jährige die Saison 2020 dominiert, ist beeindruckend.



Bei den Meetings auf Phillip Island, Jerez und dem Doppel-Event in Aragón gewann er jede Superpole, jedes Rennen und fuhr jede schnellste Rennrunde. Erst beim sechsten Event in Barcelona endete seine unglaubliche Serie, als das ersten Rennen wegen einsetzenden Regen chaotisch endete. Mit Rookie Andy Verdoia gab es einen Zufallsieger.

Im zweiten Rennen zeigte der Yamaha-Pilot wieder seine Klasse und gewann souverän – zum zehnten Mal in der Saison 2020.



Übrigens: Nach elf Rennen hat Locatelli bereits 50 Punkte mehr eingefahren (263) als Randy Krummenacher vor einem Jahr (213) nach zwölf Rennen!



«Es ist unglaublich. Wir haben dieses Jahr einen guten Job erledigt, auch dank Fabio Evangelista und Andrea Dosoli. Vor der Saison habe ich das nicht für möglich gehalten», stammelte der Italiener bei der offiziellen Pressekonferenz. «Als ich dann die ersten Rennen gewonnen habe, wurde mir bewusst, dass wir es schaffen können.»

«Es war heute ein wirklich guter Tag. Wir hatten einen großartigen Sieg und es ist erstaunlich, zum Weltmeister gekrönt zu werden», sagte Locatelli weiter. «Nach dem verrückten Rennen am Samstag war ich ein wenig müde, aber jetzt können wir uns ein entspannen. Ich bin allen bei Evan Bros Yamaha dankbar; sie haben mir das ganze Jahr über ein unglaubliches Motorrad vorbereitet. Es ist auch großartig, meinen Namen mit dem 10. Saisonsieg in die Rekordbücher zu schreiben. Ich bin sehr stolz auf die Arbeit, die wir geleistet haben.»

Ergebnis Supersport-WM, Barcelona, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Andrea Locatelli Yamaha 30:11,013 min 2. Lucas Mahias Kawasaki + 2,159 sec 3. Philipp Öttl Kawasaki + 4,252 4. Raffaele De Rosa MV Agusta + 5,086 5. Steven Odendaal Yamaha + 7,847 6. Isaac Vinales Yamaha + 8,195 7. Manuel Gonzalez Kawasaki + 9,845 8. Corentin Perolari Yamaha + 10,208 9. Danny Webb Yamaha + 12,732 10. Hannes Soomer Yamaha + 14,231 11. Peter Sebestyen Yamaha + 15,245 12. Axel Bassani Yamaha + 18,917 13. Kevin Manfredi Yamaha + 18,989 14. Andy Verdoia Yamaha + 27,009 15. Loris Cresson Yamaha + 32,532 16. Glenn van Straalen Yamaha + 32,576 17. Miquel Pons Honda + 32,603 18. Alejandro Ruiz Yamaha + 32,810 19. Luigi Montella Yamaha + 42,222 20. Guillem Erill Kawasaki + 55,646 Out Federico Fuligni MV Agusta

Out Oscar Gutierrez Yamaha Out Kyle Smith Yamaha Out Galang Hendra Pratama Yamaha Out Patrick Hobelsberger Honda Out Can Öncü Kawasaki