Barcelona, Lauf 1: Sensations-Sieger bei Regenchaos

Das erste Rennen der Supersport-WM in Barcelona wurde wegen einsetzendem Regen abgebrochen. Das chaotische Rennen gewann Supersport-Rookie Andy Verdoia (Yamaha). Philipp Öttl (Kawasaki) Achter.

In den Trainings dominierte Andrea Locatelli nicht in der gewohnten Weise, doch in der Superpole sicherte sich der WM-Leader dennoch zum sechsten Mal in Folge den vordersten Startplatz. Neben Yamaha-Piloten gingen Lucas Mahias (Kawasaki) und Corentin Perolari (Yamaha) ins Rennen. Weil Raffaele De Rosa (MV Agusta) aus der Boxengasse starten musste, rückte Philipp Öttl (Kawasaki) um eine Position auf Platz 5 vor.

Die Startpositionen sollte aber keine Rolle mehr spielen, nachdem in Runde 9 ein heftiger Regenschauer über die Strecke nieder ging. Der Regen war so stark, dass selbst Regenreifen nicht genügend Wasserverdrängung hatten und die Rennleitung sich gezwungen sah, das Rennen abzubrechen.



Weil 2/3 der Renndistanz absolviert war, wurde kein Restart durchgeführt. Das Ergebnis wurde mit dem Stand des letzten Zeitmesspunkts ermittelt – als Sieger wurde Andy Verdoia (Yamaha) gewertet, der als Erster auf Regenreifen wechselte.



Das Podium komplettierten Lucas Mahias (Kawasaki) und Cluzel-Ersatz Kyle Smith (Yamaha).

Philipp Öttl fuhr bei trockenen Bedingungen locker in den Top-3 mit, fiel durch die Turbulenzen aber auf Platz 8 zurück. Auch Patrick Hobelsberger konnte keinen Vorteil aus dem Chaos ziehen. Der Honda-Pilot wurde als 21. gewertet.

So lief das Rennen

Start: Perolari vor Mahias und Locatelli. Öttl Vierter, Hobelsberger auf 16.

Runde 1: Locatelli fackelt nicht lange und kassiert die beiden Franzosen ein. Auf der Linie sind die Top-3 nahezu auf einer Höhe. Sturz Hendra

Runde 2: Durch Positionskämpfe fällt Locatelli hinter Mahias, Perolari und Öttl auf Platz 4 zurück. Schnellste Rennrunde Mahias in 1:46,231 min.

Runde 3: Die Top-4 zeigen klasse Racing, die Positionen wechseln ständig. Mit der schnellsten Rennrunde in 1:45,869 min verschafft sich Locatelli an der Spitze etwas Luft.

Runde 4: Locatelli um 0,8 sec vor Öttl und 1,1 sec vor Mahias. Hobelsberger auf 21. De Rosa bereits auf Platz 18.

Runde 5: Locatelli 1 sec vor Öttl und Mahias. Gonzalez, Perolari und Smith kämpfen um Platz 4.

Runde 6: Öttl verliert Platz 2 an seinen Teamkollegen. Locatelli 0,5 sec schneller als der Rest. De Rosa auf Platz 13.

Runde 7: Locatelli dreht auf – 2,7 sec vor den Puccetti Kawasaki-Piloten.

Runde 8: Cluzel-Ersatz Kyle Smith setzt sich auf Platz 4 durch.

Runde 9: Erste Regentropfen – Locatelli nimmt Gas heraus.

Runde 10: Die Positionen werden durcheinander gewürfelt. Mahias schnappt sich die Führung von Locatelli, auch Smith geht am WM-Leader vorbei,

Runde 11: Mittlerweile regnet es heftig, mit Slicks ist es unmöglich weiterzufahren – während Smith die Führung übernimmt, pflügt Öttl durch den Kies.

Runde 12: Alle Piloten sind in der Box und holen sich Regenreifen ab – aber das Rennen wird abgebrochen.