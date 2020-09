Barcelona, Lauf 2: Locatelli mit Sieg SSP-Weltmeister

Mit seinem zehnten Saisonsieg im zweiten Lauf der Supersport-WM 2020 in Barcelona brachte Andrea Locatelli (Yamaha) den Weltmeistertitel in trockene Tücher. Philipp Öttl wurde Dritter.

Im turbulenten ersten Lauf wurde die Titelentscheidung auf den Sonntag vertagt, weil WM-Leader Andrea Locatelli im einsetzenden Regenchaos nur Vierter wurde. Zufallssieger wurde 600er-Rookie Andy Verdoia (Yamaha).



Dafür musste der 23-Jährige im zweiten im zweiten Rennen nur einen WM-Punkt mehr einzufahren als sein letzter verbliebener Rivale, Lucas Mahias (Kawasaki), um sich zum Weltmeister 2020 zu krönen. Für Locatelli eine Kleinigkeit: Mit Saisonsieg Nummer zehn (aus elf Rennen) machte er den vorzeitigen Titelgewinn perfekt.

Bis Runde 9 konnten Mahias, MV Agusta-Pilot Raffaele De Rosa und Philipp Öttl (Kawasaki) dem 2020 so dominierenden Locatelli in Schach halten. Nachdem der Bardahl Evan Bros-Pilot in Runde 8 die Führung übernommen einige Meter Vorsprung hatte, setzte er sich konsequent ab und fuhr souverän zum Sieg.



Den zweiten Platz auf dem Podium machten die Puccetti Kawasaki-Piloten unter sich aus. Das Duell auf Augenhöhe entschied Lucas Mahias für sich, Philipp Öttl stieg als Dritter auf das Podium.



De Rosa brachte seine MV Agusta auf Platz 4 ins Ziel.

Das Rennen von Patrick Hobelsberger endete bereits beim Start. Der Honda-Pilot krachte der Kawasaki von Can Öncü ins Heck, der ein technisches Problem hatte. Hobelsberger war machtlos und stürzte.

So lief das Rennen

Start: Perolari vor Mahias und Locatelli. Öttl Vierter. Hobelsberger und Öncü gestürzt.

Runde 1: Mahias führt vor Öttl, Perolari, Mahias, De Rosa und Locatelli.

Runde 2: Mahias mit kleinem Vorsprung auf Perolari und Öttl. Sturz Hendra-Pratama.

Runde 3: Öttl und Perolari kämpfen verbissen um Platz 2 hinter Mahias. Locatelli (4.) hält sich zurück. Schnellste Rennrunde Öttl in 1:45,944 min. Sturz Smith und Guiterrez.

Runde 4: Mahias, Perolai, Öttl, De Rosa, Locatelli und Gonzalez innerhalb einer Sekunde. Schnellste Rennrunde Vinales in 1:45,907 min.

Runde 5: Locatelli (3.) vorbei an De Rosa und Perolari.

Runde 6: Mahias, Öttl und Locatelli innerhalb nur 0,175 sec.

Runde 7: Die Top-3 setzen sich von De Rosa, Gonzalez und Perolari ab.

Runde 8: Locatelli braust erstmals als Führender über den Zielstrich, ab jetzt werden die Ellbogen ausgefahren.

Runde 9: Locatelli vor Öttl Mahias und De Rosa. Gonzalez (4.) kämpft um den Anschluss.

Runde 10: Locatelli 0,4 sec vor Öttl und Mahias.

Runde 11: Locatelli 0,6 sec vor Öttl. 3 sec Zeitstrafe für Gonzalez wegen Überschreitung des Track-Limits.

Runde 12: Locatelli um 1 sec vorne. Mahias will an Öttl vorbei, verschätzt sich aber und verliert 0,4 sec auf seinen Teamkollegen.

Runde 13: Mahias presst sich an Öttl vorbei auf Platz 2.

Runde 14: Locatelli 1,5 sec vor Mahias und 2,2 vor Öttl.

Runde 15: Das Podium ist mit Locatelli, Mahias und Öttl bezogen.

Runde 16: Locatelli 2,3 sec vor Mahias.

Letzte Runde: Locatelli gewinnt 2,1 sec vor Mahias. 3. Öttl

Ergebnis Supersport-WM, Barcelona, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Andrea Locatelli Yamaha 30:11,013 min 2. Lucas Mahias Kawasaki + 2,159 sec 3. Philipp Öttl Kawasaki + 4,252 4. Raffaele De Rosa MV Agusta + 5,086 5. Steven Odendaal Yamaha + 7,847 6. Isaac Vinales Yamaha + 8,195 7. Manuel Gonzalez Kawasaki + 9,845 8. Corentin Perolari Yamaha + 10,208 9. Danny Webb Yamaha + 12,732 10. Hannes Soomer Yamaha + 14,231 11. Peter Sebestyen Yamaha + 15,245 12. Axel Bassani Yamaha + 18,917 13. Kevin Manfredi Yamaha + 18,989 14. Andy Verdoia Yamaha + 27,009 15. Loris Cresson Yamaha + 32,532 16. Glenn van Straalen Yamaha + 32,576 17. Miquel Pons Honda + 32,603 18. Alejandro Ruiz Yamaha + 32,810 19. Luigi Montella Yamaha + 42,222 20. Guillem Erill Kawasaki + 55,646 Out Federico Fuligni MV Agusta

Out Oscar Gutierrez Yamaha Out Kyle Smith Yamaha Out Galang Hendra Pratama Yamaha Out Patrick Hobelsberger Honda Out Can Öncü Kawasaki