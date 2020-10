Nach Estoril-Sieg: Lucas Mahias ist bereit für SBK-WM

Mit einem Sieg in Estoril machte Lucas Mahias den Deckel auf seine Karriere in der Supersport-WM. Der Kawasaki-Pilot war von seinem Emotionen überwältigt.

Das zweite Rennen der Supersport-WM 2020 in Estoril war eines der besten der vergangene Jahr. Die Überholmanöver in der bis zu acht Piloten umfassenden Spitzengruppe waren ungezählt, allein die Führung wechselte zwölf Mal.



Nach 18 Runden war es Lucas Mahias, der als Sieger über den Zielstrich brauste. Die Top-5 lagen innerhalb nur 1,5 sec! Mit den meisten Führungsrunden war der Kawasaki-Pilot der verdiente Gewinner.

Für den Franzosen schließt sich damit ein Kreis, es war sein letztes Rennen in der Supersport-Kategorie.



«Für mich war es sehr emotional, mein letztes Supersport-Rennen zu gewinnen», sagte Mahias den Tränen nahe. «Ich liebe diese Kategorie und es ist einfach klasse, das letzte Rennen zu gewinnen. Das Gefühl war wie 2017, als ich die Weltmeisterschaft gewann. In diesem Jahr habe ich da Regenrennen in Magny-Cours gewonnen und in Estoril auf trockener Piste. Auf der langen Geraden und nach extrem vielen Kämpfe bin ich überglücklich, den Sieg mitzunehmen. Es war das beste Rennen des Jahres.»

Als Vizeweltmeister (zwei Siege, acht Top-3-Ergebnisse) steigt der 31-Jährige wie der Weltmeister Andrea Locatelli (Yamaha) in die Superbike-WM 2021 auf. Mahias bleibt im Puccetti-Team und tritt auf der ZX-10RR die Nachfolge von Xavi Fores an.



«Jetzt bin ich bereit für die nächste Herausforderung», sagte der Kawasaki-Pilot motiviert.

Ergebnis Supersport-WM, Estoril, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Lucas Mahias Kawasaki 30:20,058 min 2. Andrea Locatelli Yamaha + 0,886 sec 3. Raffaele De Rosa MV Agusta + 0,895 4. Steven Odendaal Yamaha + 1,018 5. Philipp Öttl Kawasaki + 1,465 6. Isaac Vinales Yamaha + 1,670 7. Manuel Gonzalez Kawasaki + 3,566 8. Hannes Soomer Yamaha + 3,576 9. Jules Cluzel Yamaha + 4,518 10. Danny Webb Yamaha + 11,695 11. Karel Hanika Yamaha + 12,553 12. Axel Bassani Yamaha + 12,849 13. Corentin Perolari Yamaha + 15,531 14. Can Öncü Kawasaki + 15,592 15. Andy Verdoia Yamaha + 27,569 16. Alejandro Ruiz Yamaha + 27,593 17. Federico Fuligni MV Agusta + 30,338 18. Kevin Manfredi Yamaha + 30,756 19. Glenn van Straalen Yamaha + 38,461 20. Patrick Hobelsberger Honda + 47,804 21. Vincent Falcone Yamaha > 1 min 22. Victor Barros Yamaha > 1 min Out Peter Sebestyen Yamaha Out Galang Hendra Pratama Yamaha Out Hikari Okubo Honda