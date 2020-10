Estoril, Lauf 2: Mahias gewinnt – Öttl WM-Dritter

Der zweite Lauf in Estoril war ein würdiges Finale für die Supersport-WM 2020. Den letzten Sieg holte sich Kawasaki-Ass Lucas Mahias. Mit Platz 5 sicherte sich Philipp Öttl den dritten WM-Rang.

Im ersten Lauf der Supersport-WM 2020 in Estoril holte Andrea Locatelli (Yamaha) seinen bereits zwölften Saisonsieg, Zweiter wurde Philipp Ött (Kawasaki), der nur noch zwei Punkte Rückstand auf den WM-Dritten Jules Cluzel (Yamaha).



Für das letzte Saisonrennen der 600er-Serie herrschten angenehme Bedingungen. Bei nur leichter Bewölkung und mäßigen Wind zeigte das Thermometer 18 Grad Luft- und 33 Grad Asphalttemperatur.

Das Rennen war spannend wie nur wenige in der diesjährige Saison. In der Spitzengruppe kämpften bis zu acht Piloten um die Podestplätze, auch Philipp Öttl führte das Rennen zeitweise an. Das bis zur letzten Runde turbulente Rennen entschied nach unzähligen Überholmanövern Lucas Mahias (Kawasaki) für sich. Weltmeister Andrea Locatelli (Yamaha) wurde Zweiter, Raffaele De Rosa (MV Agusta) Dritter.



Philipp Öttl führte das Rennen in der vorletzten Runde an, verlor im engen Rennen nach einem kleinen Rutscher aber gleich mehrere Positionen und kreuzte als Fünfter die Ziellinie. Weil Jules Cluzel (Yamaha) nur Neunter wurde, reichte das für den Deutschen, um die Saison als WM-Dritter zu beenden.

Für Patrick Hobelsberger verlief das zweiten Rennen ähnlich einsam wie schon am Samstag. Als 20. büßte der Honda-Pilot 47 sec auf den Sieger ein.

So lief das Rennen

Start: Mahias und Öttl vor Locatelli in die erste Kurve, dann De Rosa, Cluzel und Webb. Hobelsberger auf 22.

Runde 1: Mahias 0,6 sec vor Öttl und 0,9 sec vor De Rosa. Dann Locatelli und Cluzel.

Runde 2: Schnellste Rennrunde De Rosa in 1:40,772 min. Die Top-4 innerhalb 1 sec.

Runde 3: Öttl verkürzt in 1:40,707 min auf nur noch 0,3 sec Rückstand auf Mahias. Die Top-10 innerhalb 2,8 sec.

Runde 4: Mahias verliert weiter an Boden, Öttl ist dran. Vinales fährt schnellste Rennrunde in 1:40,171 min

Runde 5: Öttl kassiert Mahias auf der Geraden und führt das Rennen an. De Rosa (3.) am Hinterrad von Mahias. Cluzel (4.) unter Druck von Vinales.

Runde 6: Die Top-6 innerhalb 0,8 sec. Vinales (5.) vorbei an Cluzel (6.).

Runde 7: De Rosa (1.) überholt beide Kawasaki-Piloten aus dem Windschatten. Odendaal (7.) holt zu Cluzel auf.

Runde 8: Öttl kämpft beherzt an der Spitze mit De Rosa und Mahias. Sturz Hendra Pratama. Odendaal (5.) vorbei an Vinales und Cluzel. Gonzalez holt zur Spitzengruppe auf.

Runde 9: Die Top-3 wechseln ständig die Positionen. Locatelli (4.) hält sich zurück.

Runde 10: De Rosa will den ersten Saisonsieg von MV Agusta, aber Mahias bleibt dran. Öttl 0,3 sec zurück. Sommer (8.) vorbei an Gonzalez (9.).

Runde 11: Mahias vorne. Die Top-5 weiter innerhalb nur 1,2 sec. Hobelsberger einsam auf Platz 20.

Runde 12: Mahias 0,1 sec vor De Rosa und 0,6 sec vor Öttl (3.). Odendaal (4.) vorbei an Locatelli (5.).

Runde 13: De Rosa und Mahias zeitgleich über die Linie. Cluzel (7.) verliert eine Position an Vinales (6.). Die ersten Überrundungen stehen an.

Runde 14: Mahias vor De Rosa und Öttl. Bei Cluzel (8.) schwinden die Kräfte.

Runde 15: De Rosa vorne, Öttl vorbei an Mahias. Dann Locatelli, Vinales, Odendaal und Soomer.

Runde 16: Öttl auf der Linie 33/1000 sec vor De Rosa.

Runde 17: Öttl verteidigt die Führung geschickt vor seinem Teamkollegen Mahias und De Rosa.

Letzte Runde: Öttl verliert nach Rutscher drei Plätze. Mahias gewinnt 0,9 sec vor Locatelli. 3. De Rosa. 4. Odendaal, 5. Öttl.

Ergebnis Supersport-WM, Estoril, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Lucas Mahias Kawasaki 30:20,058 min 2. Andrea Locatelli Yamaha + 0,886 sec 3. Raffaele De Rosa MV Agusta + 0,895 4. Steven Odendaal Yamaha + 1,018 5. Philipp Öttl Kawasaki + 1,465 6. Isaac Vinales Yamaha + 1,670 7. Manuel Gonzalez Kawasaki + 3,566 8. Hannes Soomer Yamaha + 3,576 9. Jules Cluzel Yamaha + 4,518 10. Danny Webb Yamaha + 11,695 11. Karel Hanika Yamaha + 12,553 12. Axel Bassani Yamaha + 12,849 13. Corentin Perolari Yamaha + 15,531 14. Can Öncü Kawasaki + 15,592 15. Andy Verdoia Yamaha + 27,569 16. Alejandro Ruiz Yamaha + 27,593 17. Federico Fuligni MV Agusta + 30,338 18. Kevin Manfredi Yamaha + 30,756 19. Glenn van Straalen Yamaha + 38,461 20. Patrick Hobelsberger Honda + 47,804 21. Vincent Falcone Yamaha > 1 min 22. Victor Barros Yamaha > 1 min Out Peter Sebestyen Yamaha Out Galang Hendra Pratama Yamaha Out Hikari Okubo Honda