Estoril, Lauf 1: Starker Philipp Öttl auf Platz 2

Den Sieg im ersten Lauf der Supersport-WM 2020 in Estoril räumte Andrea Locatelli (Yamaha) ab. Mit Platz 2 fuhr Philpp Öttl (Kawasaki) ein starkes Ergebnis ein, um die Saison als WM-Dritter zu beenden.

Das Wetter in Estoril meint es gut an diesem Wochenende. Bei Start in den ersten Lauf der Supersport-WM 2020 zeigte das Thermometer angenehme 18 Grad und eine Asphalttemperatur von 30 Grad.



Aus der ersten Startreihe starteten Weltmeister Andrea Locatelli (Yamaha) vor dem Puccetti-Kawasaki-Duo Lucas Mahias und Philipp Öttl. Der noch angeschlagene Jules Cluzel (Schien- und Wadenbeinbruch in Aragón/2) verteidigt seinen dritten WM-Rang gegen Öttl von Startplatz 8.

Bei einem Sturz vom Ungar Peter Sebestyen in der Zielkurve wurden so viele Kieselsteine auf die Strecke geschleudert, dass das Supersport-Rennen zur Reinigung der Piste in Runde 4 abgebrochen werden musste. Der Restart erfolgte über nur noch 12 Runden.



Weltmeister Andrea Locatelli übernahm beim Start das Kommando und setzt sich an die Spitze. Bereits in Kurve 2 stürzten mit Lucas Mahias und Raffaele De Rosa zwei ernstzunehmende Gegner des Italieners.

Während Locatelli die Führung bis zum Ziel nicht aus den Händen gab, lieferte sich Philipp Öttl einen beherzten Kampf mit Hannes Soomer (Yamaha) um den zweiten Platz. In den letzten Runden setzte sich der Deutsche durch und fuhr als Zweiter auf das Podium, Soomer als Dritter.



Cluzel kam als Neunter ins Ziel und liegt in der Gesamtwertung damit nur noch zwei Punkte vor Öttl.



Patrick Hobelsberger (Honda) fuhr ein einsames Rennen und kreuzte als 18. die Ziellinie.

So lief das Rennen

Start: Locatelli, De Rosa und Mahias. Dann Öttl, Perolari. Cluzel nur 14. In Kurve 2 kollidieren De Rosa und Mahias, beide stürzen. Mahias setzt das Rennen fort.



Runde 1: Locatelli 0,9 sec vor Soomer, Öttl, Öncü, Gonzalez und Odendaal. Cluzel auf 15, Hobelsberger auf 18.



Runde 2: Schnellste Rennrunde Sommer und Öttl in 1:40,542 min



Runde 3: Soomer holt zu Locatelli auf. Cluzel auf dem Vormarsch – schon vor auf Platz 10. Öttl schnellste Rennrund ein 1:40,414 min.



Runde 4: Schnellste Rennrunde Locatelli in 1:40,213 min. Öttl kassiert Platz 2 von Soomer auf der Geraden. Odendaal (4.) vorbei an Öncü (5.).



Runde 5: Öttl (2.) 0,9 sec hinter Locatelli. Vinales (7.) in 1:40,053 min schnellster Mann auf der Strecke. Cluzel weiter auf 10. Hobelsberger einsam auf 18.



Runde 6: Um Platz 4 kämpfen Odendaal, Öncü, Vinales und Gonzalez.



Runde 7: Locatelli 1,2 sec vor Öttl und 1,7 sec vor Soomer. Cluzel verbessert sich vorbei an Perolari auf Platz 9.



Runde 8: Die Top-3 unverändert. Der Kampf um Platz 4 ist dafür umso sehenswerter.



Runde 9: Öttl unter Druck von Soomer. Cluzel (9.) nähert sich Bassani auf Platz 8.



Runde 10: Locatelli 1,8 sec vor Öttl und 2,1 sec vor Soomer.



Runde 11: Öttl 0,5 sec vor Soomer. Auf Platz 4 hat sich Vinales durchgesetzt. Zwischen Odendaal, Öncü und Gonzalez geht es um Platz 5 eng zu.



Letzte Runde: Locatelli gewinnt 1,6 sec vor Öttl. 3. Soomer

Ergebnis Supersport-WM, Estoril, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Andrea Locatelli Yamaha 20:11,842 min 2. Philipp Öttl Kawasaki + 1,591 sec 3. Hannes Soomer Yamaha + 1,968 4. Isaac Vinales Yamaha + 4,634 5. Steven Odendaal Yamaha + 6,211 6. Can Öncü Kawasaki + 6,776 7. Manuel Gonzalez Kawasaki + 6,783 8. Axel Bassani Yamaha + 10,724 9. Jules Cluzel Yamaha + 11,386 10. Corentin Perolari Yamaha + 14,494 11. Danny Webb Yamaha + 15,215 12. Hikari Okubo Honda + 15,259 13. Federico Fuligni MV Agusta + 23,869 14. Kevin Manfredi Yamaha + 23,963 15. Andy Verdoia Yamaha + 24,194 16. Galang Hendra Pratama Yamaha + 25,649 17. Glenn van Straalen Yamaha + 31,099 18. Patrick Hobelsberger Honda + 35,996 19. Vincent Falcone Yamaha > 1 min 20. Victor Barros Yamaha > 1 min Out Lucas Mahias Kawasaki

Out Raffaele De Rosa MV Agusta Out Alejandro Ruiz Yamaha