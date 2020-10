Deutschland jubelt: Philipp Öttl ist WM-Dritter!

Nach Jörg Teuchert und Sandro Cortese eroberte Philipp Öttl als erst dritter Deutscher eine Medaille in der Supersport-Weltmeisterschaft. Mit einem atemraubenden Rennen in Estoril sicherte der Bayer Platz 3.

Zwei Punkte trennten Philipp Öttl vor dem letzten Rennen der Saison von Jules Cluzel und WM-Rang 3. Andrea Locatelli (Bardahl Evan Bros Yamaha) und Lucas Mahias (Puccetti Kawasaki) standen bereits vor dem Rennen als Nummer 1 und 2 der Welt fest.



Öttl machte vom Start weg klar, dass er nicht taktiert, fuhr konsequent auf Angriff und führte das Rennen mehrere Runden lang an. Auch als er Dritter war, hielt der 24-Jährige immer Anschluss zu Mahias und Raffaele De Rosa (MV Agusta) an der Spitze.

Drei Runden vor Schluss überrumpelte Öttl seinen Teamkollegen Mahias und übernahm Platz 2. Eingangs der vorletzten Runde übernahm der Deutsche die Führung. Eingangs der letzten Runde wurde Öttl am Geradenende von Mahias, De Rosa und Locatelli auf Platz 4 durchgereicht, dann überholte ihn auch noch Steven Odendaal.



Es war offensichtlich: Öttl wollte sich aus allem heraushalten und WM-Rang 3 sichern. «Ich werde den dritten Platz nicht für einen Sieg riskieren», hatte der der Kawasaki-Pilot bereits am Samstag gesagt.

Weil Cluzel nur als Neunter ins Ziel kam, konnte ihn Öttl in der Weltmeisterschaft um zwei Punkte distanzieren.



Seit 2012 fährt Öttl in einer Motorrad-WM. Das beste Gesamtergebnis eroberte er 2017 als Zehnter in der Moto3-Klasse auf KTM. 2020 gelang ihm mit Kawasaki erstmals eine WM-Medaille.



Das bekamen vor ihm nur zwei Deutsche hin: Jörg Teuchert als Weltmeister 2000 und WM-Dritter 2001 sowie Sandro Cortese als Champion 2018.