Überraschung: Kawasaki mit vier statt drei ZX-6R

Die meisten Teams in der Supersport-WM treten mit Yamaha R6 an, dabei konnten auch Kawasaki und MV Agusta die letzten Jahre Erfolge feiern. Das Team Orelac rüstet für 2021 auf.

Seit 2017 gewannen mit Lucas Mahias, Sandro Cortese, Randy Krummenacher und Andrea Locatelli viermal in Folge Yamaha-Fahrer die Supersport-Weltmeisterschaft. Kawasaki-Teamchef Manuel Puccetti betont regelmäßig, dass diese Siege eher auf das Konto der Fahrer, denn des Motorrads gehen. Tatsächlich versuchte die letzten vier Jahre der überwiegende Teil der Spitzenpiloten auf einer Yamaha zu sitzen, obwohl auch die Kawasaki und MV Agusta konkurrenzfähig waren.

2020 sahen wir vier Kawasaki-Piloten: Vizeweltmeister Mahias und den WM-Dritten Philipp Öttl bei Puccetti, den jungen Türken Can Öncü bei Orelac und den aufstrebenden Manuel Gonzalez bei ParkinGO.



ParkinGO wechselte für 2021 von Kawasaki zu Yamaha.



Und Öncü wird neben Öttl bei Puccetti fahren, weil Mahias in die Superbike-WM aufsteigt.



Lange sah es deshalb so aus, als würden mit diesen beiden sowie dem von MV Agusta kommenden Raffaele De Rosa bei Orelac nur drei Fahrer auf einer ZX-6R sitzen.

Doch jetzt hat Orelac überraschend die Verpflichtung des 18-jährigen Leonardo Taccini bekanntgegeben, womit wir wieder vier Kawasaki in der Startaufstellung haben. Der junge Italiener wird allerdings nur die Europa-Rennen bestreiten; ob die Überseerennen 2021 stattfinden, hängt von den behördlichen Corona-Bestimmungen ab.



Taccini kommt aus der Moto3-Junioren-WM, welche er dieses Jahr für das Team Leopard Impala mit mageren drei Punkten als 30. beendet hat. Die Kawasaki wird er erstmals im Januar testen.

Fahrer und Teams Supersport-WM 2021:

Puccetti Kawasaki: Phillip Öttl (D), Can Öncü (TR)

WRP Wepol Yamaha: Danny Webb (GB)

GMT94 Yamaha: Jules Cluzel (F), Federico Caricasulo (I)

Toth Yamaha: Peter Sebestyen (H)

MV Agusta: ?

Kallio Yamaha: Soomer?

Evan Bros Yamaha: Steven Odendaal (ZA)

ParkinGO Yamaha: Manuel Gonzalez (E)

EAB Yamaha: Bo Bendsneyder (NL)

MS Yamaha: ?

Orelac Kawasaki: Raffaele De Rosa (I), Leonardo Taccini (I)

Ten Kate Yamaha: Dominique Aegerter (CH), Verdoia?

RGR Yamaha: ?

Kalender Supersport-WM 2021:

23.–25. April Assen/Niederlande

07.–09. Mai Estoril/Portugal

21.–23. Mai Aragon/Spanien

11.–13. Juni Misano/Italien

03.–05. September Magny-Cours/Frankreich

17.–19. September Barcelona/Spanien

24.–26. September Jerez/Spanien

01.–03. Oktober Portimao/Portugal

15.–17. Oktober San Juan/Argentinien

12.–14. November Lombok/Indonesien

noch offen Phillip Island/Australien

noch offen