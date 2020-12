Fiasko für Pax Hobelsberger: PTR-Team verlässt die WM

Am 1. September 2020 unterschrieb Patrick «Pax» Hobelsberger mit dem PTR-Team einen Vertrag für die Supersport-WM 2021. Dann wechselten die Briten von Honda zu Triumph und anschließend auch noch die Serie.

Seit Anfang August waren sich Patrick Hobelsberger und PTR-Teamchef Simon Buckmaster über die Vertragsverlängerung für die Supersport-WM 2021 einig, am 1. September wurde das Papier unterzeichnet.



Bekanntgemacht wurde das aber nie. Weil sich schon damals abzeichnete, dass Buckmaster wegen mangelnder Unterstützung mit Honda brechen wird, seit 2008 hatte er mit dem größten Motorradhersteller zusammengearbeitet.

Am 18. Oktober wurde die Trennung offiziell. Schon damals sagte Buckmaster, dass er in die Britische Supersport-Serie BSS wechseln würde, weil die Hubraumerweiterung in der Weltmeisterschaft erst 2022 kommt – und er zukünftig mit Triumph zusammenarbeitet.



Am 30. November wurden die Triumph-Pläne öffentlich gemacht. In Zusammenarbeit mit dem britischen Promoter MSVR, WM-Vermarkter Dorna und dem Motorrad-Weltverband FIM wird 2021 genützt, um die Street Triple RS 765 ins technische Reglement zu integrieren. Es geht darum, eine Balance zwischen den verschiedenen Konzepten zu finden: Von den 600-ccm-Vierzylindern über die Triumph-Dreizylinder 765 bis hin zur Ducati V2-Panigale 955. Ab 2022 sollen Triumph und Ducati dann auch in der Weltmeisterschaft mitfahren dürfen.

Leitragender dieser Folge von Ereignissen ist Patrick Hobelsberger, der jetzt ohne WM-Vertrag dasteht. PTR betrachtet den unterschriebenen Vertrag als nichtig, weil das Team 2021 nicht mehr in der Supersport-WM dabei ist.



«Es kam mir schon im September seltsam vor, als sie die weitere Zusammenarbeit zwei Wochen nach der Unterschrift noch immer nicht verkündeten», erzählte der Bayer SPEEDWEEK.com. «Simon machte mir später ein Angebot für die BSS, das wäre aber deutlich teurer gewesen, als für die WM. Das stand in keiner Relation – es ging in meinen Augen nur darum, mich weg zu ekeln. Die BSS hätte deutlich günstiger sein müssen, um attraktiv zu sein. Ich wäre der dritte Fahrer gewesen, weil Triumph bei den ersten beiden Fahrern mitspricht.»

«Pax», wie er von allen genannt wird, hat sich umorientiert und steht jetzt kurz vor der Vertragsunterzeichnung mit Yamaha-Teamchef Michael Galinski für die IDM Supersport. «Mit der WM ist es momentan schwierig», grübelte der Elfte des WM-Laufs auf Phillip Island 2020. «Wegen Corona kann man nicht sagen, was nächstes Jahr passiert – jetzt wird von einem Impfstoff geredet. Meine Sponsoren meinen, dass es wegen diesen Dingen vernünftig ist, in eine nationale Meisterschaft zu wechseln.»

Hobelsberger hat mit Galinski vereinbart, dass er 2021 drei WM-Events bestreiten wird: Stand heute werden das Estoril, Portimao und Barcelona sein. Sollte Oschersleben doch noch in den Kalender rücken, wird umgeplant.

«Das ist eine sehr gute Zwischenlösung für 2021, um Corona zu überbrücken», betonte der Landauer. «Wegen Corona war Preis/Leistung für mich in diesem Jahr deutlich schlechter, als das normal der Fall gewesen wäre. Das umgehe ich nächste Saison, und versuche in der IDM gut zu sein. Dort kann ich nur ein Ziel haben, sonst brauche ich da nicht hin.»

Provisorischer Kalender IDM 2021:

30.04. – 02.05.2021 Lausitzring (Alle)

Mai 2021 Sachsenring (SBK)

20.05. – 23.05.2021 Oschersleben (ohne Sidecar)

18.06. – 20.06.2021 Most (Alle)

16.07. – 18.07.2021 Nürburgring (SBK)

23.07. – 25.07.2021 Schleiz (Alle)

13.08. – 15.08.2021 Assen (Alle)

27.08. – 29.08.2021 Red Bull Ring (Alle)

24.09. – 26.09.2021 Hockenheimring (Alle)

Kalender Supersport-WM 2021:

23.–25. April Assen/Niederlande

07.–09. Mai Estoril/Portugal

21.–23. Mai Aragon/Spanien

11.–13. Juni Misano/Italien

03.–05. September Magny-Cours/Frankreich

17.–19. September Barcelona/Spanien

24.–26. September Jerez/Spanien

01.–03. Oktober Portimao/Portugal

15.–17. Oktober San Juan/Argentinien

12.–14. November Lombok/Indonesien

noch offen Phillip Island/Australien

noch offen

Fahrer und Teams Supersport-WM 2021:

Puccetti Kawasaki: Phillip Öttl (D), Can Öncü (TR)

WRP Wepol Yamaha: Danny Webb (GB)

GMT94 Yamaha: Jules Cluzel (F), Federico Caricasulo (I)

Toth Yamaha: Peter Sebestyen (H)

MV Agusta: ?

Kallio Yamaha: Soomer?

Evan Bros Yamaha: Steven Odendaal (ZA)

ParkinGO Yamaha: Manuel Gonzalez (E)

EAB Yamaha: Bo Bendsneyder (NL)

MS Yamaha: ?

Orelac Kawasaki: Raffaele De Rosa (I)

Ten Kate Yamaha: Dominique Aegerter (CH), Verdoia?

RGR Yamaha: ?