Ducati Panigale V2: Die SSP-Entwicklung hat begonnen

Fans wie Fahrer hoffen, dass der Motorrad-Weltverband FIM die Hubraumerweiterung in der Supersport-WM für 2022 durchsetzt und damit den Yamaha-Einheitsbrei beendet. Ducati bereitet sich intensiv vor.

Dass die Hubraumerweiterung in der Supersport-WM kommt, wurde zwischen dem Motorrad-Weltverband FIM, Promoter Dorna und den Mitgliedern der Herstellervereinigung MSMA mehrfach besprochen – die Frage ist, wann.



Viele Fans, Fahrer und Teams haben sie sich bereits für 2021 gewünscht, doch das ging der Dorna zu schnell. Jetzt ist die Einführung für 2022 angepeilt, auch wenn Dorna-Chef Carmelo Ezpeleta den Ball flach hält und zuletzt gegenüber SPEEDWEEK.com äußerte, dass es auch 2023 werden könnte. Wegen mannigfaltiger behördlicher Beschränkungen, Auflagen und Verboten wegen der Lungenkrankheit Covid-19 hat die spanische Sportagentur derzeit andere Sorgen, als das technische Reglement umzukrempeln.

Trotzdem deutet vieles darauf hin, dass wir dieses Jahr zum letzten Mal den Yamaha-Einheitsbrei erleben, der immer wieder durch Glanztaten von Fahrern auf in die Jahre gekommenen Kawasaki ZX-6R oder MV Agusta F3 675 aufgelockert wird.



In der Britischen Meisterschaft sowie der National Trophy in Italien dürfen bereits kommende Saison hubraumstärkere Maschinen wie die Ducati Panigale 955 oder die Triumph 765 Speed Triple RS eingesetzt werden. Dieser Versuchsballon dient dazu, das aufwändige Balance-System zwischen den verschiedenen technischen Konzepten zu perfektionieren.

Denn die Dreizylinder dürfen zukünftig voraussichtlich 800 ccm statt bislang 675 haben, damit MV Agusta mit der F3 800 fahren kann. Und der Hubraum für Zweizylinder wird von 750 auf 960 ccm erhöht, damit er für die Panigale V2 passt. Auch die Twins Aprilia RS 660 oder KTM Duke 790 würden ins Konzept passen.



Diese Bikes wiederum müssen mit den 600-ccm-Vierzylindern von Yamaha und Kawasaki harmonieren, auch Honda und Suzuki hätten passende Maschinen.



Sollte Kawasaki eines Tages die 636 einsetzen wollen oder Honda beispielsweise eine 650er bringen, ist auch eine Hubraumsteigerung bei den Vierzylindern vorstellbar.

«Die Balance-Regeln zielen darauf ab, dass wir praktisch jedes Sportmotorrad in einem gewissen Spektrum zulassen können, egal wie viele Zylinder oder wieviel Hubraum es hat», erklärte ein FIM-Techniker.



Das Konzept stößt auf viel Interesse bei den Herstellern, mit Triumph und Ducati konnten bereits zwei neue gewonnen werden.

Auch die Teams sind begeistert. PTR hat nach über einem Jahrzehnt mit Honda zu Triumph gewechselt und wird nach dem Premierenjahr 2021 in der Britischen Meisterschaft 2022 das Werksteam in der Weltmeisterschaft stellen – sofern die neuen Regeln kommen.

Das Superbike-WM-Team Barni will sich auch in der mittleren Kategorie etablieren und bildet momentan die Speerspitze von Ducati – auch Motocorsa zeigt Interesse.



«Wären die neuen Regeln schon für dieses Jahr geändert worden, hätten wir mit Randy Krummenacher teilgenommen», sagte Teamchef Marco Barnabo. «Ich werde deshalb mit einem Fahrer an der National Trophy in Italien teilnehmen, um dort mit der Entwicklung der Ducati Panigale V2 955 unter den neuen Supersport-Regeln zu beginnen. Unser Ziel ist, das Motorrad 2022 in der Weltmeisterschaft einzusetzen.»

Die National Trophy nimmt mit der Hubraumerweiterung eine Vorreiterrolle ein, das Team Barni Ducati hat den jungen Nicholas Spinelli verpflichtet, 2017 und 2019 bereits Moto3-Champion in Italien.



«Der Umstieg von einem Moto3-Bike auf eine Maschine mit fast 1000 ccm ist ein großer Sprung», weiß der 19-Jährige. «Ich werde es Schritt für Schritt angehen und muss meinen Fahrstil anpassen. Das Ziel für unser erstes Jahr ist, Erfahrungen und Daten zu sammeln und das Bike zu entwickeln. Damit wir bereit sind, sollte sich die Chance ergeben, 2022 in der Weltmeisterschaft zu fahren.»

Teams & Fahrer Supersport-WM 2021:



Kawasaki Puccetti Racing:

Phillip Öttl (D), Can Öncü (TR)



MotoZoo by Puccetti Kawasaki:

Michel Fabrizio (I), Shogo Kawasaki (J)



Orelac Racing VerdNatura Kawasaki:

Raffaele De Rosa (I), Leonardo Taccini (I)



Accolade Smrz Racing Kawasaki:

Soomer?



Chiodo Moto Racing Kawasaki:

Luigi Montanella (I)



WRP Wepol Racing Yamaha:

Danny Webb (GB)



GMT94 Yamaha:

Jules Cluzel (F), Federico Caricasulo (I)



Oxxo Yamaha Team Toth:

Peter Sebestyen (H), ?



Bardahl Evan Bros Yamaha WorldSSP Team:

Steven Odendaal (ZA)



Yamaha ParkinGO Team:

Manuel Gonzalez (E)



EAB Racing Yamaha:

Randy Krummenacher (CH)



MS Racing Yamaha:

Pedro Nuno (E), Pawel Szkopek (PL)



Ten Kate Racing Yamaha:

Dominique Aegerter (CH), Galang Hendra Pratama (IND)



Altogoo Yamaha Racing Team:

Kevin Manfredi (I)



CM Racing Yamaha:

Luca Bernardi (I)



VFT Yamaha Racing Team:

Davide Pizzoli (I)



Wojcik Yamaha:

Christoffer Bergmann (S)



Trasimeno Yamaha:

?



DK Motorsport Yamaha:

Thomas Gradinger (A)



MV Agusta Reparto Corse:

Niki Tuuli (FIN), Fuligni?



Moto-Team Jura Vitesse Yamaha:

Stéphane Frossard (CH)