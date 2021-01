Bekenntnis zum Motorsport: Nächster Triumph-Schachzug

Seit 2019 liefert Triumph die 765-ccm-Einheitsmotoren für die Moto2-WM, dieses Jahr steigen sie mit einem Werksteam in die Supersport-Klasse ein. Nach einem Jahr in der Britischen Meisterschaft geht es in die WM.

In den 118 Jahren, seit es die britische Motorrad-Manufaktur Triumph mit inzwischen 1800 Angestellten gibt, wurden einige sportliche Erfolge erzielt. Bei der zweiten Tourist Trophy auf der Insel Man gewann Triumph 1908, in den 1960er-Jahren erfolgten zahlreiche Siege bei Rennen in Europa und den USA. In der jüngeren Vergangenheit gewann Triumph 2014 das Daytona 200 und die Supersport-Wertung auf der Insel Man. 2014 und 2015 gelangen Siege in der Britischen Supersport-Meisterschaft, 2019 feierte Peter Hickman den nächsten Sieg auf der Insel Man.

Auch in der Supersport-WM war Triumph bereits vertreten, bislang aber nur mit Privatteams. 2010 wurde Chaz Davies im ParkinGO-Team WM-Vierter und brillierte mit vier dritten Plätzen. In der Saison davor hatte es bereits Garry McCoy zweimal als Dritter aufs Podium geschafft und beendete die WM im selben Team auf Gesamtrang 8.



Seit 2019 liefert Triumph die 765-ccm-Einheitsmotoren für die Moto2-WM, dieses Jahr steigen sie mit einem Werksteam und der Street Triple 765 RS in die Supersport-Klasse ein. Nach einem Jahr Vorbereitung in der Britischen Meisterschaft geht es 2022 in die WM.

Nach Kyle Smith als Aushängeschild, hat Triumph mit Brandon Paasch jetzt den zweiten Fahrer für das Team Dynavolt unter Vertrag genommen. Der 19-jährige Amerikaner stammt aus New Jersey und gewann 2019 die Britische Moto3-Meisterschaft. Wegen der unsicheren Situation mit Covid-19 entschied er sich 2020 für einen Start in der US-Serie MotoAmerica und wurde Dritter der Supersport-Kategorie.

«Wir wollten einen jungen Fahrer mit internationalem Flair», kommentierte Teamchef Simon Buckmaster. «Mit Brandon haben wir den richtigen Mix aus dessen Jugendlichkeit und der Erfahrung von Kyle. Wir glauben, dass er Siegpotenzial hat. Wenn er das zeigt, gibt es keinen Grund, weshalb er 2022 nicht in unserem WM-Team fahren soll.»

Teams & Fahrer Supersport-WM 2021:

Puccetti Kawasaki: Phillip Öttl (D), Can Öncü (TR)

Orelac Kawasaki: Raffaele De Rosa (I), Leonardo Taccini (I)

WRP Wepol Yamaha: Danny Webb (GB)

GMT94 Yamaha: Jules Cluzel (F), Federico Caricasulo (I)

Toth Yamaha: Peter Sebestyen (H), Richard Bodis (H)

Kallio Yamaha: Soomer?

Evan Bros Yamaha: Steven Odendaal (ZA)

ParkinGO Yamaha: Manuel Gonzalez (E)

EAB Yamaha: Randy Krummenacher (CH)

MS Yamaha: Pedro Nuno (E), Pawel Szkopek (PL)

Ten Kate Yamaha: Dominique Aegerter (CH), Galang Hendra Pratama (IND)

Altogoo Yamaha: Kevin Manfredi (I)

CM Yamaha: Luca Bernardi (I)

VFT Yamaha: Davide Pizzoli (I)

Wojcik Yamaha: Christoffer Bergmann (S)

Trasimeno Yamaha: ?

Smrz Yamaha: ?

DK Yamaha: Thomas Gradinger (A)

MV Agusta: Niki Tuuli (FIN)



Fett = bestätigt