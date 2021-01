Supersport-WM: Bleibt jetziges Hubraumlimit für 2022?

Hinter den Kulissen wird emsig daran gearbeitet, das Hubraumlimit für die Supersport-WM zu erhöhen und so neue Hersteller wie Ducati, Triumph und möglicherweise Aprilia zu gewinnen.

Seit vier Jahren wurden alle Supersport-WM-Titel mit der Yamaha R6 gewonnen, das Kawasaki-Modell ZX-6R ist inzwischen zwölf Jahre alt. Honda hat auch mit der neuen CBR600RR kein Interesse und MV Agusta macht mit der Dreizylinder-F3 675 immer wieder durch Skandale von sich reden.

Zur Wiederbelebung der Supersport-WM bemüht sich Promoter Dorna seit einiger Zeit zusammen mit den Herstellern um ein zukunftsweisendes Konzept. Die 600er-Vierzylinder haben keine Zukunft, der Trend geht zu immer hubraumstärkeren Maschinen, dem soll das neue Reglement gerecht werden.



Aber bisher wurde bei der neuen Balanceregel, die unterschiedliche technische Konzepte mit zwei, drei und vier Zylindern unter einen Hut bringen soll, keine Einigkeit erzielt. Zwischendurch wurde bei der Dorna sogar die Möglichkeit von Einheits-Motorrädern wie in der MotoE in Erwägung gezogen. Denn manchmal gleicht die Supersport-WM einem Yamaha-Markencup.

Um die unterschiedlichen Konzepte von den 600-ccm-Vierzylindern über die 660er-Aprilia und 765er-Triumph bis zur V2-Ducati mit fast 1000 ccm in ein Reglement zu zwängen, wurde inzwischen von den Technikern des Motorrad-Weltverbands FIM ein aufwändiges Balance-System erarbeitet. Die betroffenen Hersteller hoffen, dass das neue Reglement in der Weltmeisterschaft 2022 zum Tragen kommt.



Triumph bereitet sich 2021 in der Britischen Supersport-Meisterschaft auf den WM-Einstieg vor – mit der Street Triple RS 765. In Großbritannien soll 2021 auch die Ducati Panigale 955 in der SSP-Klasse debütieren.

Die Dorna will den Herstellern demnächst die exakten Details der Supersport-Balanceregel unterbreiten. Ob sich Werke, Dorna und FIM auf ein neues Regelwerk einigen, ist offen. Obwohl die Klasse durch die neuen Bikes und zusätzlichen Fabrikate sicher stark an Attraktivität gewinnen würde.



Bisher ist nichts entschieden. «Es ist möglich, dass das jetzige Hubraumlimit auch 2022 noch erhalten bleibt», meinte Dorna-Chef Carmelo Ezpeleta.

Teams & Fahrer Supersport-WM 2021:



Kawasaki Puccetti Racing:

Phillip Öttl (D), Can Öncü (TR)



MotoZoo by Puccetti Kawasaki:

Michel Fabrizio (I), Shogo Kawasaki (J)



Orelac Racing VerdNatura Kawasaki:

Raffaele De Rosa (I), Leonardo Taccini (I)



Accolade Smrz Racing Kawasaki:

Soomer? Mrkyvka? Rehacek?



Chiodo Moto Racing Kawasaki:

Luigi Montanella (I)



WRP Wepol Racing Yamaha:

Danny Webb (GB)



GMT94 Yamaha:

Jules Cluzel (F), Federico Caricasulo (I)



Oxxo Yamaha Team Toth:

Peter Sebestyen (H), ?



Bardahl Evan Bros Yamaha WorldSSP Team:

Steven Odendaal (ZA)



Yamaha ParkinGO Team:

Manuel Gonzalez (E)



EAB Racing Yamaha:

Randy Krummenacher (CH)



MS Racing Yamaha:

Pedro Nuno (E), Pawel Szkopek (PL)



Ten Kate Racing Yamaha:

Dominique Aegerter (CH), Galang Hendra Pratama (IND)



Altogoo Yamaha Racing Team:

Kevin Manfredi (I)



CM Racing Yamaha:

Luca Bernardi (I)



VFT Yamaha Racing Team:

Davide Pizzoli (I)



Wojcik Yamaha:

Christoffer Bergmann (S)



Trasimeno Yamaha:

?



DK Motorsport Yamaha:

Thomas Gradinger (A)



MV Agusta Reparto Corse:

Niki Tuuli (FIN), Fuligni?



Moto-Team Jura Vitesse Yamaha:

Stéphane Frossard (CH)