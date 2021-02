Kyalami: Odendaal trainiert mit MotoGP-Ass von KTM

Der ehemalige Moto2-WM-Fahrer Steven Odendaal wechselte nach seinem Rookie-Jahr in der Supersport-WM zum Weltmeisterteam von Evan Bros. Seine Saisonvorbereitung absolviert der Yamaha-Pilot auf der Rennstrecke in Kyalami.

Brad und Darryn Binder zählen zum Inventar des GP-Fahrerlagers, schon bevor Brad im letzten Jahr sein erstes MotoGP-Rennen auf der KTM RC16 gewinnen konnte, war er eine feste Größe. In der Moto2-Klasse feierte der ältere der beiden Brüder insgesamt acht Erfolge, in der Moto3 reichte es zu sieben Siegen und zum WM-Titel 2016. Bruder Darryn feierte 2020 seinen ersten Moto3-Erfolg.



Gemeinsam mit Supersport-WM-Fahrer Steven Odendaal vertreiben sich die beiden Binders die Zeit auf dem Kyalami Circuit in der Nähe von Johannesburg. Odendaal, der 2020 seine erste Saison in der 600er-Klasse mit dem EAB Ten Kate-Team auf Position 5 beendete, startet in der kommenden Saison für das Evan Bros-Team aus Italien. Der 27-Jährige steigt also in die Fußstapfen von Randy Krummenacher und Andrea Locatelli, die mit dem Team zuletzt jeweils den WM-Titel gewannen.

Bevor Odendaal zurück nach Europa kehrt, um die Saison und die Testarbeit mit seiner Mannschaft zu beginnen, erfreute sich der Südafrikaner an seiner Heimat. «Hier zu Hause habe ich die großartige Möglichkeit, mich für die Saison 2021 vorzubereiten, das ist sehr wichtig für mich. Das Wetter in Südafrika enttäuscht uns nie, 35 Grad Streckentemperatur sind die Regel», strahlte er.

«Ich habe großes Glück mit meinen Trainingspartnern Brad und Darryn Binder, denn gegenseitig können wir uns motivieren und zu schnelleren Rundenzeiten pushen», erzählte der Yamaha-Pilot und betonte: «Es hilft mir ungemein in der Vorbereitung auf den Titelkampf in diesem Jahr. Momentan fühle ich mich sehr gut und ich bin bereit, endlich mit meinem Team zu testen».

Kyalami war zuletzt 2010 im Kalender der Superbike-WM, anschließend wurde die Piste umfangreich saniert und umgebaut, um in Zukunft möglicherweise bereit zu sein für einen erneuten Einsatz der seriennahen Motorradmeisterschaft. «Ein großes Dankeschön gilt Toby Venter, dem Streckenchef von Kyalami, der uns die Möglichkeit gibt, auf diesem Weltklasse-Kurs zu trainieren. Ich hoffe, dass wir diese Strecke bald wieder im Kalender der Superbike-WM sehen werden», so Odendaal abschließend.