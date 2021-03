Krummenachers Alleingang: Vorteil durch Termignoni?

Der Großteil der Topteams in der Supersport-WM setzt auf Auspuffanlagen von Akrapovic und SC. Ex-Weltmeister Randy Krummenacher und das Team EAB Yamaha haben sich mit Termignoni verbündet.

Unter den Topteams in der Supersport-WM arbeiten Ten Kate, GMT94 und Kallio mit Auspuffhersteller Akrapovic; Bardahl Evan Bros und MV Agusta mit SC Project und Puccetti mit Arrow.



EAB Racing, das neue Team des 2019-Weltmeisters Randy Krummenacher, hat sich mit den italienischen Experten von Termignoni verbündet. Dort zeichnet sich seit 2018 Ernesto Marinelli für den Rennsport verantwortlich, zuvor war «Ernie» 22 Jahre bei Ducati und langjähriger Projektleiter in der Superbike-WM.

Montag und Dienstag testete EAB Yamaha in Misano, seinen Rückstand auf die Spitze konnte Krummenacher nach über einem Jahr Rennpause vom ersten auf den zweiten Tag von 0,7 auf knapp 0,3 sec verringern.

«Das Team hat extrem gearbeitet, mein Motorrad ist auf einem sehr hohen Stand», lobte Krummi. «Als Hilfe haben sie meinen Mechaniker aus Italien, der 2019 viele Teile für Evan Bros angefertigt hat. Zum ersten Rennen werde ich ein mindestens so schön vorbereitetes Motorrad haben wie damals bei Evan Bros. Ich habe das Glück, dass alle meine Mechaniker ein Feingefühl haben und Schritt für Schritt aufrüsten. Es gibt Teams, die nehmen eine Straßen-R6 und bauen sie relativ schnell und einfach um: andere Fußrasten, Lenker, Gabel, Federbein, Kit-Kabelbaum und ein anderer Motor. Und dann gibt es Teams, die das Reglement ausschöpfen und jedes Teil, das man ändern darf, verbessern. Das geht bis hin zum Schnellwechselsystem für die Räder.»

Nach vielen Jahren auf Motorrädern mit Auspuffanlagen von SC Project ist Termignoni auch für Krummi Neuland. «Der Motor muss mit dem Auspuff zusammen abgestimmt sein», holte der Zürcher Oberländer etwas aus. «Da wir bislang einen Trainingsmotor mit nicht ganz so viel Leistung verwenden, kann ich über den neuen Auspuff noch nicht so viel sagen. Die Prüfstandswerte haben wir mit jenen mit einem Akrapovic-Auspuff verglichen, das schaut alles sehr gut aus. Der Termignoni-Auspuff ist sehr gut. Ich war in der Firma und habe Ernesto Marinelli kennengelernt, ein ganz guter Mensch, eine Legende, der mir volle Unterstützung gibt. Er wird über das Jahr hinweg das System auch weiterentwickeln. Klar ist das ein Risiko, weil Termignoni in der Supersport-WM die letzten Jahre nicht dabei war. Aber es ist auch ein Vorteil, weil wir den Support bekommen und sie gewinnen möchten. Ernesto hat das voll im Griff, ich vertraue ihm.»

Supersport-Test Misano:



16. März:

1. Philipp Öttl (D), Kawasaki, 1:37,711 min

2. Steven Odendaal (ZA), Yamaha, 1:37,945

3. Randy Krummenacher (CH), Yamaha, 1:37,974

4. Can Öncü (TR), Kawasaki, 1:39,255



15. März:

1. Philipp Öttl (D), Kawasaki, 1:38,08 min

2. Steven Odendaal (ZA), Yamaha, 1:38,49

3. Randy Krummenacher (CH), Yamaha, 1:38,78

4. Can Öncü (TR), Kawasaki, 1:39,05