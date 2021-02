Randy Krummenacher: Mit Yamaha R1 beim ‹24h Le Mans›

Bereits 2019 war Randy Krummenacher mit Yamaha Austria Racing als Reservefahrer beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans. In diesem Jahr tritt der Supersport-Weltmeister von 2019 als Einsatzfahrer mit Wojcik Racing an.

Mit EAB Yamaha wird Randy Krummenacher die Supersport-WM 2021 bestreiten und zählt zu den Favoriten auf den Titel. Im Team Bardahl Evan Bros hatte der Schweizer die 600er-Serie bereits 2019 für sich entschieden.



Nachdem der Saisonauftakt in Assen am 24./25. April in den Juli verschoben wurde, beginnt die diesjährige seriennahe Weltmeisterschaft frühestens am 8./9. Mai in Estoril. Dies gibt Krummenacher die Gelegenheit, mit Wojcik Racing am Langstreckenklassiker in Le Mans teilzunehmen. Wie 2019, als er von Yamaha Austria Racing als Reservefahrer nominiert wurde, wird der Zürcher eine Yamaha R1 pilotieren.

In der abgelaufenen Saison der Langstrecken-WM landete das polnische Wojcik Racing Team überraschend auf Platz 4 der Gesamtwertung. Krummenacher übernimmt den Platz des kürzlich zurückgetreten Broc Parkes. Seine Teamkollegen sind mit Gino Rea und Sheridan Morais zwei Piloten, die ebenfalls viele Jahre in der Supersport-WM verbrachten.



«Im Moment ist es nur für Le Mans, aber wir werden sehen, was die Zukunft bringt», erklärte der 31-Jährige. «Alles wird neu für mich sein, aber wir haben ein großartiges Team. Mit Gino und Sheridan habe ich zwei sehr schnelle und erfahrene Teamkollegen, die ich beide sehr gut kenne.»

«Ich habe die Atmosphäre beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans immer gemocht. Ich mag auch die Strecke und bin dort in der Vergangenheit immer gut gefahren», erklärte Krummi weiter. «Ich freue mich sehr, mein Debüt in der Endurance-WM zu geben. Mein Vater ist auch Langstreckenrennen gefahren. Es ist also schön, in das Fahrerlager zurückzukehren, in dem ich aufgewachsen bin.»