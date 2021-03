Thomas Gradinger geduldig: Premiere verzögert sich

Thomas Gradingers neues Supersport-WM-Team DK Yamaha wird beim großen Barcelona-Test am 29./30. März fehlen. Stattdessen trainiert der Österreicher diese Woche zwei Tage privat in Rijeka.

Vom 29. März bis 1. April herrscht auf dem Circuit de Catalunya Hochbetrieb, dann werden die meisten Fahrer der drei SBK-Klassen am größten Vorsaison-Test teilnehmen. Am Montag und Dienstag teilen sich die beiden Supersport-Klassen die Strecke in Montmelo nahe Barcelona, am Mittwoch und Donnerstag ist sie den Superbikes vorbehalten.



Einige Teams verzichten wegen der behördlich verordneten Reisebeschränkungen und damit verbundenen Extrakosten sowie Erschwernissen. Thomas Gradinger wird fehlen, weil sein neues Team DK Motorsport die R6 noch nicht fertig hat.

Der Oberösterreicher ist derzeit mit seinem Manager Andi Ledermann und Rennfahrerkollege Luca Grünwald auf dem Weg nach Rijeka an der kroatischen Mittelmeerküste, wo sie am Mittwoch und Donnerstag privat trainieren.



Der Start der Supersport-WM 2021 ist auf Ende Mai in Aragon angesetzt, «bis dahin rechne ich mit vier bis sechs Testtagen mit meinem Team», erzählte Gradinger SPEEDWEEK.com. «Durch den verschobenen Auftakt fragen sich einige Teams, ob sie Geld für den Barcelona-Test ausgeben sollen. Danach sind es ja noch fast zwei Monate bis zum ersten Rennen. Es ist vielleicht gescheiter, wenn wir in Italien testen.»

Die mittlere Hubraumklasse ist für die deutschsprachigen Fans dieses Jahr besonders interessant. Denn mit Gradinger, Randy Krummenacher (EAB Yamaha), Dominique Aegerter (Ten Kate Yamaha) und Philipp Öttl (Puccetti Kawasaki) sind vier starke Piloten dabei.

Kalender der SBK-WM 2021, Stand 9. März:

21.–23. Mai: Aragón/Spanien

11.–13. Juni: Misano/Italien

02.–04. Juli: Donington Park/Großbritannien*

23.–25. Juli: Assen/Niederlande

20.–22. August: Navarra/Spanien**

03.–05. September: Magny-Cours/Frankreich

17.–19. September: Barcelona/Spanien

24.–26. September: Jerez/Spanien

01.–03. Oktober: Portimão/Portugal

15.–17. Oktober: San Juan/Argentinien**

12.–14. November: Lombok/Indonesien**

Termin offen: Phillip Island/Australien**

Termin offen: Estoril/Portugal



* ohne Supersport-Klassen

** ohne Supersport 300