Ten Kate jubelt: «Supersport-WM passt zu uns»

Kein Team feierte in der Supersport-WM so viele Erfolge wie Ten Kate. Nach dem Barcelona-Test sieht es so aus, als könne diese Geschichte mit Yamaha und Dominique Aegerter fortgesetzt werden.

Dass Dominique Aegerter schnell sein würde, hatten alle erwartet. Dass der Supersport-Neuling beim ersten gemeinsamen Test in Barcelona aber derart überzeugend sein würde, war dann aber doch eine Überraschung. Der Schweizer fuhr in 1:44,220 min die schnellste Rundenzeit, obwohl die Streckenbedingungen zu diesem Zeitpunkt nicht optimal waren.



Hinter Aegerter steht das niederländische Team Ten Kate, dem erfolgreichsten Team in dieser Klasse. Neun Fahrer-WM-Titel sammelten die Niederländer, bisher alle mit Honda. Mit Fabien Foret wurde 2002 der erste Triumph gefeiert. Es folgten weitere Erfolge mit Chris Vermeulen, Karl Muggeridge, Sebastien Charpentier (2x), Andrew Pitt, Kenan Sofuoglu (2x) und Michael van der Mark.

Honda spielt in der SSP keine Rolle mehr, 2021 sehen wir nicht eine CBR600RR im Teilnehmerfeld. Seit 2019 ist Ten Kate mit Yamaha verbündet, der in der Rennserie mit 600-ccm seit Jahren dominierenden Marke. Der Auftritt von Aegerter in Barcelona schürt bei Ten Kate die Hoffnung auf die Fortsetzung der Erfolgsgeschichte in der Supersport-WM.



«Als Ten Kate sind wir sehr stolz darauf, dieses Projekt zu starten. Supersport passt sehr gut zu unserem Unternehmen. Ich kann es kaum erwarten, mit den Rennen zu beginnen», sagte Teammanager Kervin Bos. «Dieser Test gibt viel Vertrauen. Das Team startete dieses Supersport-Projekt im November und dies ist das Ergebnis ununterbrochener harter Arbeit. Technisch sind wir in einer sehr guten Position, aber nach diesen Testtagen haben wir bereits viele Pläne für eine weitere Entwicklung.»

Aegerter hat den Indonesier Galang Hendra als Teamkollegen – der 21-Jährige verlor beim Barcelona-Test 2,9 sec auf den Schweizer.



«Dominique machte einen sehr starken Eindruck, besonders mit seinem Renntempo», bemerkte Bos. «Galang hatte ein schwieriges Jahr. Er startete sehr stark in Almeria, aber der frühe Sturz in Barcelona half nicht. Wir müssen mit ihm Schritt für Schritt vorgehen, damit er bei Saisonbeginn in den Punkten kämpfen kann.»

Ergebnisse Supersport-Test Barcelona, 29./30. März:

1. Dominique Aegerter, Yamaha, 1:44,220 min

2. Jules Cluzel, Yamaha, +0,135 sec

3. Randy Krummenacher, Yamaha, +0,497

4. Federico Caricasulo, Yamaha, +0,498

5. Niki Tuuli, MV Agusta, +0,577

6. Luca Bernardi, Yamaha, +0,826

7. Raffaele Da Rosa, Kawasaki, +1,188

8. Federico Fuligni, Yamaha, +1,264

9. Hannes Soomer, Yamaha, +1,275

10. Manuel Gonzalez, Yamaha, +1,393

11. Christoffer Bergman, Yamaha, +1,522

12. Steven Odendaal, Yamaha, +1,524

13. Marc Alcoba, Yamaha, +1,527

14. Maria Herrera, Yamaha, +1,884

15. Vertti Takala, Yamaha, +2,061

16. Davide Pizzoli, Yamaha, +2,135

17. Luigi Montella, Yamaha, +2,446

18. Michel Fabrizio, Kawasaki, +2,667

19. Galang Hendra Pratama, Yamaha, +2,850

20. Stéphane Frossard, Yamaha, +3,013

21. Danny Webb, Yamaha, +3,061

22. Leonardo Taccini, Kawasaki, +3,893

23. Pawel Szkopek, Yamaha, +4,917

24. Shogo Kawasaki, Kawasaki, +6,315